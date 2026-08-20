Tini Stoessel tuvo un gesto tras conocer la internación de su papá

En las últimas horas, Alejandro Stoessel fue internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro luego de sentir un fuerte dolor en el pecho. La noticia generó preocupación en su entorno y, especialmente, en su hija Tini Stoessel, quien se comunicó con él tras conocer la situación.

La información fue difundida este miércoles por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), donde contó detalles sobre el estado de salud del productor y reveló cómo reaccionó la cantante ante la internación de su papá.

“Está preocupada por el padre. Habló con el padre”, aseguró la conductora. Además, explicó que el distanciamiento entre ambos no tendría que ver con un conflicto familiar, sino con cuestiones laborales.

Qué se sabe sobre la salud de Alejandro Stoessel

Según contó Latorre, Stoessel tendría algunas arterias comprometidas, aunque aclaró que su cuadro no revestiría gravedad.

“Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi. Tiene que cuidarse, no es nada de gravedad, pero tiene que cuidarse”, explicó la periodista, quien también señaló que personas cercanas al productor lo consideran un paciente poco disciplinado a la hora de seguir las indicaciones médicas.

La conductora también hizo referencia a antecedentes de salud de Stoessel y recordó que años atrás había atravesado otras complicaciones que requirieron internaciones y cirugías.

De acuerdo con su relato, el productor tiene una enfermedad de base relacionada con alteraciones en el nivel de plaquetas, que pueden provocarle diferentes complicaciones. También mencionó que recientemente algunos estudios médicos no habían arrojado resultados del todo satisfactorios.

Tini Stoessel, preocupada por la internación de su papá

En medio de la preocupación que generó la noticia, Tini se comunicó con su padre para conocer de primera mano cómo se encontraba.

Latorre remarcó que, pese al distanciamiento que mantienen por cuestiones laborales, la cantante está pendiente de la evolución de Alejandro Stoessel.

Por el momento, según la información difundida en televisión, el productor no se encuentra internado en terapia intensiva ni recibió la colocación de un stent.

“No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent”, aseguró Latorre al llevar tranquilidad sobre el estado de salud del empresario.