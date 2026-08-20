Thiago Tirante sigue haciendo historia en Cincinnati

El tenis argentino volvió a tener una jornada histórica gracias a Thiago Agustín Tirante, quien logró una de las victorias más importantes de su carrera y avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000. El platense derrotó al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 después de dos horas y 14 minutos de partido.

Tirante tuvo que remontar un comienzo adverso. El primer set fue muy parejo hasta que Mensik consiguió el primer quiebre en el duodécimo game y se quedó con el parcial por 7-5.

Lejos de bajar los brazos, el argentino reaccionó en el segundo set, mejoró sus devoluciones y comenzó a imponer las condiciones del partido. Con un quiebre que resultó determinante, logró quedarse con la manga por 6-4 y llevó la definición al tercer set.

En el parcial decisivo, Tirante salió decidido y rápidamente tomó ventaja. El checo intentó reaccionar, pero el argentino sostuvo la presión y cerró el encuentro con autoridad para conseguir una clasificación histórica.

Tirante, de vencer a Djokovic a meterse entre los ocho mejores de Cincinnati

La victoria ante Mensik se suma al enorme triunfo que Tirante había conseguido previamente frente a Novak Djokovic, una de las grandes figuras del circuito.

Además, el platense había sido el mejor argentino en el Masters 1000 de Canadá, y ahora volvió a demostrar un gran nivel en Cincinnati para consolidarse como una de las principales raquetas nacionales del momento.

Con esta victoria, Tirante se convirtió en el primer argentino en alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati desde Juan Martín Del Potro en 2018.

Ahora, el argentino espera por su próximo rival: saldrá del duelo entre Álex de Miñaur y Arthur Fils. El objetivo será seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de un torneo de esta categoría.