Los Leones golearon a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda fase del Mundial de hockey

Los Leones cerraron la fase de grupos del Mundial de hockey 2026 con una contundente goleada y aseguraron su clasificación a la segunda ronda. El seleccionado argentino venció 7-1 a Nueva Zelanda este jueves, por la tercera fecha del Grupo A, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

El equipo dirigido por Lucas Rey comenzó el encuentro en desventaja. Nueva Zelanda abrió el marcador durante el primer cuarto mediante un penal ejecutado por Kane Russell.

Argentina reaccionó rápidamente y encontró el empate en el segundo período, también desde el punto penal. Tomás Domene se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-1.

A partir del tercer cuarto, Los Leones tomaron el control absoluto del partido y marcaron una clara diferencia desde lo técnico y lo físico. Domene volvió a aparecer para completar su triplete, mientras que Bautista Capurro convirtió por duplicado.

La goleada se completó con los tantos de Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan, que le dieron forma al contundente 7-1 definitivo.

Cómo quedó Argentina en el Grupo A

Con este triunfo, Argentina llegó a seis puntos y quedó provisoriamente en lo más alto del Grupo A por diferencia de gol. De todos modos, deberá esperar el resultado del partido entre Países Bajos y Japón para conocer su posición definitiva.

Los Leones habían comenzado su participación en el Mundial con una victoria 3-0 ante Japón, mientras que en la segunda fecha cayeron 3-1 frente a Países Bajos.

El historial de Los Leones ante Nueva Zelanda en los Mundiales

Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en ocho oportunidades en la historia de los Mundiales, contando el partido disputado este jueves.

El primer cruce se produjo en 1982, con triunfo argentino por 5-3. En 1986 igualaron 1-1 y, en 2002, Los Leones volvieron a imponerse por 3-1.

Nueva Zelanda ganó 3-0 en 2006, pero Argentina recuperó el dominio en los siguientes enfrentamientos: ganó 1-0 en 2010, 3-1 en 2014 y 3-0 en 2018.

La goleada 7-1 de este jueves significó la victoria más amplia de Los Leones ante los oceánicos en una Copa del Mundo.

Los Leones y Las Leonas, en la segunda fase

Con la clasificación del seleccionado masculino, los dos equipos argentinos continúan en carrera por el título mundial.

Las Leonas habían asegurado previamente su lugar en la segunda ronda tras derrotar 2-0 a Escocia y finalizar primeras en el Grupo B.

Ahora, ambos seleccionados deberán afrontar una nueva etapa del torneo con el objetivo de meterse entre los mejores y avanzar hacia las semifinales.