Zelensky alerta por una nueva ofensiva rusa: “Buscan causar el mayor daño posible”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció una nueva oleada de ataques rusos contra distintas zonas del país y aseguró que los equipos de emergencia trabajan desde las primeras horas de la madrugada en los lugares afectados.

El mandatario calificó el bombardeo como “masivo” y sostuvo que se trató de una ofensiva preparada con anticipación por las fuerzas rusas. Según explicó, el ataque combinó diferentes tipos de armamento con el propósito de incrementar el impacto sobre territorio ucraniano.

Zelensky afirmó que Rusia utilizó una combinación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, en una operación que, de acuerdo con su denuncia, estuvo orientada principalmente contra infraestructura civil.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de los daños, las autoridades ucranianas buscan determinar la magnitud total de las consecuencias provocadas por la ofensiva.

El presidente ucraniano volvió a reclamar apoyo internacional para reforzar las defensas del país y hacer frente a los ataques aéreos, en medio de una guerra que continúa generando fuertes impactos sobre la población y la infraestructura de Ucrania.