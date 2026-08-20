Franco Colapinto confirmó que correrá el GP de Países Bajos con una desventaja

La vuelta de la Fórmula 1 tras el receso de verano europeo trajo una novedad que afecta directamente a Franco Colapinto. En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, el piloto argentino confirmó que no contará con el nuevo paquete de actualizaciones de Alpine, ya que las mejoras estarán disponibles únicamente en el monoplaza de su compañero Pierre Gasly.

La escudería francesa consiguió adelantar el estreno de las modificaciones, que originalmente estaban previstas para el Gran Premio de Italia en Monza. Sin embargo, la falta de tiempo para producir las piezas necesarias impidió que ambos autos pudieran recibirlas en Zandvoort.

“En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”, explicó Colapinto en diálogo con Motorsport.

A pesar de quedar momentáneamente al margen de la mejora, el piloto argentino destacó el trabajo realizado por el equipo para adelantar los plazos de desarrollo.

“La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización prevista para Monza en ambos coches, pero llegó antes de lo esperado. Por desgracia solo está disponible para uno, pero esperemos que funcione para luchar más adelante”, señaló.

Colapinto afrontará el GP de Países Bajos con una desventaja

El nuevo paquete desarrollado por Alpine tiene como principal objetivo mejorar el rendimiento del monoplaza, especialmente en ritmo de carrera, y permitirle a la escudería reducir la diferencia con sus rivales directos de la zona media, entre ellos Racing Bulls.

En ese contexto, Colapinto reconoció que afrontará el fin de semana en Zandvoort en condiciones diferentes a las de Gasly y no descartó que la diferencia entre ambos autos pueda hacerse evidente.

“Parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que intentemos maximizar el paquete que tenemos”, expresó el argentino.

La evolución del nuevo paquete será, por lo tanto, uno de los principales focos de atención durante el Gran Premio de los Países Bajos. Si las mejoras funcionan como Alpine espera, Gasly podría contar con una ventaja importante respecto de Colapinto, al menos durante este fin de semana.

Los horarios del GP de Países Bajos

La actividad en el circuito de Zandvoort comenzará este viernes 21 de agosto y tendrá formato de carrera Sprint.

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30.

Clasificación Sprint: 11.30 a 12.14.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 7.00 a 8.00.

Clasificación: 11.00 a 12.00.

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10.00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.