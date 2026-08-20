La AFA va por una nueva joya del fútbol europeo: quién es el “europibe” que quieren para Argentina

La Selección argentina mantiene su radar sobre las jóvenes promesas que se forman en Europa y ahora puso la mira en Carlos Díez, uno de los talentos que integran las divisiones inferiores del Real Madrid. Con 19 años, el mediocampista tiene una particularidad que lo convierte en un objetivo para la Albiceleste: puede representar tanto a Argentina como a España.

Quién es Carlos Díez, el “europibe” que busca la AFA

Díez nació en Madrid el 17 de mayo de 2007 y tiene ascendencia argentina por parte de su padre. Esta situación le permitiría acceder a la nacionalidad argentina y mantener abierta la posibilidad de jugar para el seleccionado.

Según informó Doble Amarilla, desde la AFA ya comenzaron las gestiones para facilitarle al futbolista la documentación argentina, en caso de que finalmente decida representar a la Albiceleste.

El interés de la dirigencia argentina tiene un motivo deportivo. Díez es capitán del Juvenil A del Real Madrid y tuvo un papel destacado en la campaña que terminó con el título del conjunto español en la UEFA Youth League 2025/26.

En la final frente a Brujas, el mediocampista incluso convirtió su penal en la definición, que terminó consagrando al equipo madrileño. Sus actuaciones y su liderazgo lo posicionaron como uno de los proyectos que siguen de cerca dentro de La Fábrica, el reconocido semillero del Real Madrid.

Cómo juega Carlos Díez

El joven futbolista se desempeña principalmente como mediocampista central, aunque también puede moverse por diferentes sectores de la mitad de la cancha.

Entre sus principales características aparecen su capacidad para asociarse con sus compañeros, participar en la elaboración y darle continuidad al juego. Su recorrido por las inferiores del Real Madrid y su estilo llevaron incluso a compararlo con Nico Paz, otro futbolista nacido en España que eligió defender los colores de Argentina.

España también quiere a la promesa del Real Madrid

La AFA, sin embargo, no es la única que sigue de cerca a Díez. España ya tomó contacto con el futbolista a nivel de selecciones juveniles.

A comienzos de 2026, el mediocampista fue convocado por la Selección Sub-19 de España y, según los registros disponibles, ya tuvo participación internacional con esa categoría.

De todos modos, sus apariciones en las divisiones juveniles de La Roja no significan necesariamente que haya quedado vinculado de manera definitiva con España, por lo que Argentina todavía mantiene abierta la posibilidad de contar con él.

La estrategia de la AFA para convencerlo

Por ahora, la intención de la AFA sería avanzar con cautela y sin exponer públicamente las gestiones. El objetivo es acercarle al futbolista el proyecto de las selecciones argentinas y, paralelamente, resolver cualquier cuestión administrativa relacionada con su nacionalidad.

De esta manera, Carlos Díez tendría la posibilidad de evaluar ambas alternativas antes de tomar una decisión sobre su futuro internacional.

La disputa recién comienza, pero el interés de Argentina ya quedó expuesto: la AFA quiere sumar a otro “europibe” a la Selección y esta vez puso los ojos en una de las grandes promesas surgidas de la cantera del Real Madrid.