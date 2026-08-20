El viernes 21 habrá una Milonga en El Metro

Organizada por el Gobierno Municipal de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, el próximo viernes 21 de agosto se realizará una nueva edición de "Milonga en el Metro", en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", ubicado en Roque Sáenz Peña 502.



La actividad comenzará a las 20:30 con una clase de baile a cargo de la profesora Maricel Malano, quien propondrá un acercamiento a los primeros pasos del tango e invitará especialmente a quienes quieran iniciarse en el baile.



A las 21:30 comenzará la milonga, con música grabada de las grandes orquestas de la época de oro del tango. Luego, la Orquesta Municipal de Tango ofrecerá un show especial junto al cantante Carlos Habiague, artista argentino radicado actualmente en Italia.



La presentación recorrerá diferentes estilos y géneros. Además de abordar el repertorio tanguero, Habiague incorpora en sus espectáculos canciones de musicales y obras del repertorio lírico, dando cuenta de la amplitud de su trayectoria artística.



La Milonga se realizará con entrada libre y gratuita, y contará con servicio de cantina.



Carlos Habiague

Carlos Habiague se ha consolidado dentro y fuera de Argentina como uno de los exponentes actuales del tango, destacándose también en géneros como el canto lírico, la balada, el crossover y el teatro musical.



A lo largo de su trayectoria realizó 20 giras internacionales por países de cuatro continentes, entre ellos Estados Unidos, Escocia, Irlanda, Suiza, Alemania, España, Italia, República Checa, Marruecos, Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia.



Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Hugo del Carril, el Premio Carlos, obtenido en dos oportunidades durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz, el Premio Reina del Plata, el Premio Zorzal y la Estrella de Concierto, entre otras distinciones.



Publicó dos álbumes discográficos y actualmente es creador de sus propios espectáculos. A lo largo de su carrera compartió escenarios con figuras como Joaquín Sabina, Los Nocheros, Abel Pintos, Chico Novarro, Jairo, Juan Carlos Baglietto, Raúl Lavié, Adriana Varela y Guillermo Fernández, entre otros referentes de la música popular y clásica.