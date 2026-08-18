Los contraceptivos orales, más ampliamente conocidos como píldora anticonceptiva o, simplemente, la píldora, son hormonas suministradas por vía oral que persiguen alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación y por tanto la fecundación del óvulo. Los contraceptivos orales son compuestos químicos que inhiben la fertilidad y todos actúan sobre el sistema hormonal. El primer contraconceptivo oral apareció en el mercado el 18 de agosto de 1960 y desde entonces goza de gran popularidad. Millones de mujeres los usan en todo el mundo. Ningún acontecimiento en la historia de la contracepción ha tenido un efecto más profundo sobre el control de la natalidad que la aparición del contraceptivo oral. La píldora surgió como resultado de las investigaciones médicas y del estímulo dado por Margaret Sanger, organizadora del movimiento de paternidad planificada en Estados Unidos.