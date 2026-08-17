El guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara llega al Uruguay en agosto de 1961 como representante de la Habana en la Conferencia de Punta del Este. El cónclave, convocado por la Organización de Estados Americanos, tratará la permanencia de Cuba en el organismo interamericano. La estadía del Che es aprovechada por organizaciones de izquierda para organizar un acto en la Universidad del Uruguay, para el día 17 de ese mes, que lo tendrá como orador principal. Guevara da su discurso en el Paraninfo de la universidad tal como estaba previsto. Al terminar el acto, poco después de las 22:00 horas, un automóvil se acerca al sitio donde se encuentra el funcionario cubano y desde su interior parte una ráfaga de disparos. El Che Guevara sale ileso del atentado, pero el profesor uruguayo Arbelio Ramírez muere al ser alcanzado por las balas. Nunca pudo establecerse la identidad de los atacantes ni la de sus inspiradores.