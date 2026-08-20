Reforma electoral en Santa Fe: la Legislatura debate un nuevo Código y crecen las dudas sobre los municipios

La reforma electoral de Santa Fe entra en una semana decisiva en la Legislatura provincial. La Cámara de Diputados tiene previsto avanzar este jueves 20 de agosto con la media sanción de un nuevo Código Electoral, una iniciativa que reúne más de 200 artículos y busca unificar normas que actualmente se encuentran dispersas.

El proyecto también apunta a adaptar el sistema electoral a los cambios establecidos por la reforma de la Constitución provincial aprobada en 2025.

En medio del debate, el abogado Jorge Zárate, especialista en derecho electoral, analizó los principales puntos de la iniciativa y planteó algunas observaciones sobre las modificaciones que podrían introducirse en el sistema de votación.

El especialista participó de las reuniones realizadas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde compartió sus consideraciones junto con el experto Oscar Blando.

Mientras Blando concentró su exposición en los aspectos generales del régimen electoral y en los nuevos principios incorporados a partir de la reforma constitucional, Zárate puso el foco en una cuestión particularmente sensible: la autonomía política y electoral de los municipios.

El debate por la autonomía municipal

Uno de los puntos que comenzó a generar discusión está relacionado con el margen de decisión que tendrán los gobiernos locales para definir sus propios mecanismos electorales.

La cuestión adquiere relevancia porque la reforma constitucional de 2025 introdujo cambios en el esquema institucional de la provincia y obliga a revisar distintas normas que regulan la organización política y electoral.

Para Zárate, cualquier modificación del sistema debe contemplar de manera precisa las facultades de los municipios y evitar que el nuevo Código termine restringiendo competencias que corresponden a los gobiernos locales.

El debate se desarrolla mientras los legisladores analizan un texto extenso que pretende concentrar en un único cuerpo normativo disposiciones que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes leyes.

Un Código con más de 200 artículos

La iniciativa busca establecer un marco general para los procesos electorales de Santa Fe y actualizar distintos aspectos vinculados con la organización de las elecciones.

La necesidad de ordenar la legislación electoral cobró mayor importancia después de la reforma constitucional, que abrió una nueva etapa institucional en la provincia y obligó a revisar las reglas existentes.

El proyecto que analiza la Cámara de Diputados contempla más de 200 artículos y aborda diferentes cuestiones vinculadas con el funcionamiento del sistema electoral.

La discusión legislativa se encuentra ahora en una etapa determinante. Si Diputados aprueba el proyecto este jueves, la iniciativa avanzará al Senado provincial, donde deberá continuar el tratamiento antes de convertirse en ley.

En ese escenario, las observaciones realizadas por especialistas en derecho electoral podrían tener influencia sobre el debate de los próximos días, especialmente en aquellos puntos que involucran la relación entre la provincia y los municipios.

La reforma no solo definirá nuevas reglas para las elecciones santafesinas, sino que también pondrá a prueba el nuevo esquema de distribución de competencias surgido de la reforma constitucional.