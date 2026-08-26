Argentina dio sus convocados para la Copa Davis vs Turquía

La Selección Argentina de tenis ya tiene definidos a sus cinco integrantes para la próxima serie de Copa Davis. El capitán Javier Frana confirmó este martes la convocatoria para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, por el Grupo Mundial I.

Los elegidos son Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. El principal referente será Cerúndolo, actualmente el tenista mejor ubicado del equipo argentino en el ranking.

“Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que bien han hecho méritos para ser elegidos”, explicó Frana al anunciar la lista.

Los tenistas que quedaron afuera de la convocatoria

La lista también dejó algunos nombres importantes fuera del equipo. Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Sebastián Báez no fueron convocados, mientras que Horacio Zeballos no estará disponible por motivos personales.

Sobre la ausencia del experimentado doblista, Frana explicó: “Vale aclarar que a Horacio Zeballos, por cuestiones personales y un proceso migratorio, no fue posible tenerlo en cuenta”.

El capitán destacó además la competencia interna que existe actualmente entre los tenistas argentinos: “Es una situación muy virtuosa poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”.

Cuándo y dónde jugarán Argentina y Turquía por la Copa Davis

Argentina y Turquía se enfrentarán el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Ruca Che, en lo que será la primera serie de Copa Davis disputada en la Patagonia argentina.

Para la ocasión se instalará una cancha rápida y bajo techo, especialmente preparada para la competencia.

La serie comenzará el sábado con dos partidos de singles. El domingo se jugará el dobles y, si el enfrentamiento todavía no está definido, se disputarán los dos singles restantes.

Cada partido será al mejor de tres sets y el seleccionado que consiga tres victorias se quedará con la serie.

El premio que estará en juego

Además de avanzar en la competencia, el ganador del cruce entre Argentina y Turquía obtendrá un premio importante: una plaza para los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

El seleccionado argentino también tendrá otro objetivo especial: buscará alcanzar la victoria número 100 de su historia en la Copa Davis.

Un debut especial para Javier Frana

La llegada de la Copa Davis a Neuquén será histórica. El Ruca Che recibirá por primera vez una serie de la competencia, mientras que Argentina volverá a disputar una eliminatoria como local después de dos años y medio.

Para Frana también será una jornada particular, ya que marcará su debut como capitán del equipo argentino jugando como local en el país.

“Vamos a vivir una serie muy especial. Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia”, expresó el capitán.

Con el equipo definido, Argentina ya está lista para una serie que tendrá tres grandes atractivos: una sede inédita, la clasificación a los Qualifiers 2027 y la posibilidad de alcanzar un récord histórico de victorias en la Copa Davis.