La decisión de Alpine tras la polémica sanción que recibió Franco Colapinto en Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos dejó un resultado frustrante para Franco Colapinto, quien había comenzado la carrera con buenas expectativas después de avanzar hasta la décima posición en una gran largada. Sin embargo, una penalización terminó condicionando por completo su actuación en el circuito de Zandvoort.

El piloto argentino recibió un drive-through y perdió tres puntos en su superlicencia por adelantar a Yuki Tsunoda durante un período de bandera amarilla, desplegado después del accidente de Max Verstappen.

La sanción obligó a Colapinto a perder varias posiciones y finalmente terminó 14° en la carrera. Tras bajarse del monoplaza, el argentino mostró su malestar por la decisión de los comisarios.

“Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente duro por las condiciones que había”, expresó el piloto de Alpine.

Alpine decidió no apelar la sanción a Franco Colapinto

A pesar del descontento que generó la penalización dentro del equipo, Alpine decidió no presentar una apelación ante la FIA ni solicitar una revisión de la sanción.

De esta manera, el castigo aplicado en Zandvoort quedó firme y el equipo francés dio por cerrado el episodio sin avanzar con un reclamo formal ante el organismo rector de la Fórmula 1.

La decisión marca una diferencia respecto de lo ocurrido meses atrás en el Gran Premio de Mónaco, cuando Alpine sí había recurrido al Derecho de Revisión para intentar revertir sanciones que habían afectado a Pierre Gasly y a Colapinto.

El antecedente de Mónaco que terminó a favor de Alpine

En aquella oportunidad, Alpine cuestionó las penalizaciones relacionadas con excesos de velocidad en el pit lane. El reclamo finalmente tuvo éxito y la FIA decidió revocar las sanciones.

Como consecuencia, Pierre Gasly recuperó el tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco, después de que el organismo aceptara los argumentos presentados por la escudería.

El escenario de Países Bajos fue diferente. En Zandvoort, los comisarios analizaron una maniobra realizada durante un período de bandera amarilla, por lo que Alpine optó por no iniciar un nuevo procedimiento y aceptar la resolución.

Así, Colapinto deberá continuar la temporada con los tres puntos menos en su superlicencia, mientras Alpine ya concentra su atención en la próxima carrera del calendario.