Murió a los 29 años Christian Styles, reconocido actor del cine para adultos

El actor de cine para adultos Christian Styles murió de manera repentina a los 29 años, según informaron TMZ y la revista People. La noticia generó conmoción entre sus familiares, amigos y colegas de la industria.

De acuerdo con los mensajes publicados por sus seres queridos, la muerte ocurrió de forma inesperada y “desgarradora”. La familia compartió un comunicado a través de la plataforma GoFundMe, donde además inició una campaña para reunir fondos destinados a los gastos del funeral y el entierro.

El médico forense del condado de Wayne, en Michigan, confirmó el fallecimiento a People, aunque no dio a conocer la causa de la muerte. Si bien la noticia trascendió en las últimas horas, el fallecimiento ocurrió el 20 de agosto.

Quién era Christian Styles, el actor que murió a los 29 años

El nombre real de Christian Styles era Zachary Jaghab y había nacido el 17 de enero de 1997. Según el obituario publicado por su familia, tenía tres hermanos y sus padres, Johnny y Ellen Jaghab, permanecen con vida.

A través de GoFundMe, sus familiares solicitaron 20.000 dólares para afrontar los costos relacionados con el funeral y el entierro. Hasta el momento, la campaña había reunido más de 7.500 dólares.

“Era el querido hijo menor de Johnny y Ellen Jaghab, un amado hermano de Tonya Faris y Jacob Jaghab, y tío, familiar y amigo muy querido por muchos”, expresó la familia en el mensaje difundido para acompañar la campaña.

Además, señalaron que sus padres atraviesan importantes problemas de salud, incluido cáncer, una situación que, según describieron, hizo todavía más difícil afrontar la pérdida.

Styles había nacido y crecido en Canton, Michigan, y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento para adultos en 2021. Durante los últimos años logró construir una importante comunidad en redes sociales, con más de un millón de seguidores entre Instagram y X, donde también promocionaba su contenido en OnlyFans.

Los homenajes a Christian Styles tras su muerte

La noticia provocó numerosas muestras de afecto dentro de la industria del entretenimiento para adultos. Amigos y colegas utilizaron las redes sociales para despedir al actor y recordar su personalidad.

“Descansa en paz. Eras un chico tan dulce. Ojalá pudiéramos reírnos juntos una última vez”, escribió el actor Caleb Parker en una publicación de Instagram.

También se expresó Mencrush, el estudio de cine para adultos con el que Styles había trabajado. “Christian deja una huella imborrable en nuestra comunidad y en todos los que conectaron con él, lo siguieron y compartieron parte de su historia”, expresó la compañía.

Mientras familiares y amigos continúan despidiendo al actor, las autoridades todavía no informaron públicamente la causa de su muerte.