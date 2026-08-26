Trump confirma la misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú y la vincula con la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú durante la jornada del martes y buscó bajar el tono de las especulaciones que rodearon la sorpresiva misión. Según el mandatario, se trató de un contacto de carácter “semi rutinario”, aunque admitió que el objetivo general está relacionado con los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La visita había generado interrogantes debido al hermetismo que acompañó el desplazamiento de Ratcliffe, quien mantuvo reuniones con funcionarios de los servicios de inteligencia rusos. El Kremlin confirmó posteriormente los contactos, aunque aclaró que el jefe de la CIA no mantuvo un encuentro con Vladimir Putin. El presidente ruso fue informado de las conversaciones.

En una entrevista con el conductor de radio Glenn Beck, Trump intentó restarle dramatismo al viaje y aseguró que su administración continúa trabajando para encontrar una salida al conflicto en Europa del Este.

“Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania”, sostuvo el mandatario al referirse al viaje de Ratcliffe.

Trump negó vínculos con Irán y la OTAN

La misión del jefe de la CIA había despertado distintas versiones debido al delicado escenario internacional y a las tensiones que Estados Unidos mantiene simultáneamente con Rusia e Irán.

Sin embargo, Trump rechazó que Ratcliffe haya viajado a Moscú para abordar las amenazas rusas contra la OTAN o para negociar cuestiones relacionadas con las sanciones estadounidenses contra Teherán.

El presidente estadounidense fue categórico al señalar que la visita no estuvo vinculada con ninguno de esos asuntos y que el objetivo estuvo centrado en los contactos que Washington mantiene para intentar destrabar la guerra en Ucrania.

Una visita poco habitual

El desplazamiento de Ratcliffe adquiere especial relevancia por tratarse de una misión poco frecuente. Se convirtió en la primera visita conocida de un director de la CIA a Moscú desde el viaje realizado por William Burns en noviembre de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El Kremlin describió los contactos entre los organismos de inteligencia como algo positivo, aunque evitó revelar los temas concretos que fueron discutidos. También señaló que todavía es prematuro determinar si la comunicación entre ambas partes puede contribuir a mejorar las deterioradas relaciones entre Washington y Moscú.

La reunión se produjo además en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania atraviesan dificultades. Por eso, aunque Trump presentó el viaje como una gestión de rutina, el contacto directo entre los servicios de inteligencia de ambos países volvió a poner el foco sobre las gestiones reservadas que se desarrollan detrás de las negociaciones públicas.

Desde Washington, la expectativa es que estos canales puedan contribuir a generar algún avance hacia el final del conflicto, aunque por ahora no se conocieron resultados concretos de las conversaciones mantenidas en Moscú.