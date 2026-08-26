Hansi Flick reafirmó que Barcelona insistirá por Julián Álvarez

Barcelona mantiene su interés por Julián Álvarez y Hansi Flick confirmó que el delantero argentino es la prioridad del club para reforzar el ataque en este mercado de pases.

El entrenador alemán fue consultado por la posibilidad de incorporar a la Araña y dejó en claro que existe consenso entre las principales autoridades del conjunto catalán.

“El presidente lo dejó claro, y Deco y yo estamos de acuerdo”, respondió Flick cuando le preguntaron por el futbolista argentino. De esta manera, Barcelona mantiene firme su intención de avanzar por el exjugador de River y no tendría otro nombre como alternativa principal en caso de que la operación no llegue a buen puerto.

Más tarde, el técnico intentó evitar profundizar sobre el delantero: “Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no”.

Flick también destacó el trabajo que está realizando la institución para construir un plantel competitivo: “Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años”.

El futuro de Álvarez podría definirse en los próximos días. El mercado de pases cerrará el martes 1 de septiembre en LaLiga, la Premier League, la Ligue 1 y la Serie A, mientras que en la Bundesliga la ventana finalizará el lunes 31 de agosto.

Julián Álvarez no se presentó al entrenamiento del Atlético de Madrid

En medio de los rumores sobre su futuro, Julián Álvarez no participó este miércoles del entrenamiento del Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Según informó el club español, el delantero argentino se ausentó debido a una “indisposición”.

La situación se produjo apenas unos días después de que aparecieran carteles contra la Araña en las inmediaciones del predio de entrenamiento del Atlético de Madrid, en medio de la incertidumbre que existe alrededor de su continuidad.

Mientras Barcelona mantiene al argentino como su gran objetivo, el Atlético de Madrid deberá definir si está dispuesto a negociar su salida y bajo qué condiciones, en una semana que puede resultar determinante para el futuro del delantero.