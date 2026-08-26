US Open: Nueva York lanza entradas “low cost” para disfrutar del último Grand Slam del año

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunciaron una iniciativa para facilitar el acceso del público al US Open 2026. El acuerdo contempla la venta de 1.000 entradas a 100 dólares cada una, destinadas exclusivamente a residentes de la ciudad.

Las localidades estarán disponibles únicamente de manera online desde este miércoles a las 10:00, hora de Nueva York, y se entregarán bajo la modalidad de orden de llegada.

La medida busca ofrecer una alternativa frente a los elevados precios que actualmente se manejan para asistir al último Grand Slam de la temporada. Según datos de la firma especializada TicketData, las entradas más económicas para ingresar al complejo de Flushing Meadows tienen un precio promedio de 288 dólares.

Quiénes podrán comprar las entradas económicas del US Open 2026

El beneficio tendrá un requisito excluyente: solo podrán acceder quienes puedan acreditar residencia en la ciudad de Nueva York.

Además, cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas. Los tickets serán válidos para distintas jornadas del cuadro principal, que comenzará este domingo, y permitirán ingresar al USTA Billie Jean King National Tennis Center.

La promoción incluye acceso a los principales estadios del complejo, entre ellos los históricos Arthur Ashe Stadium y Louis Armstrong Stadium.

Mamdani destacó el objetivo de la iniciativa y sostuvo que los habitantes de Nueva York deberían tener la posibilidad de ver en persona a los mejores tenistas del mundo cuando compiten en la ciudad.

Por su parte, Craig Tiley, director general de la USTA, respaldó el acuerdo y remarcó que mantener el tenis al alcance del público seguirá siendo una prioridad para una competencia con más de un siglo de historia en Nueva York.

Los argentinos que jugarán el US Open 2026

El US Open 2026 contará con una importante presencia argentina. En total, 13 tenistas nacionales aparecen clasificados para los cuadros individuales.

En el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Facundo Díaz Acosta, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.

En el cuadro femenino, las representantes argentinas serán Solana Sierra y Nadia Podoroska.

Además, Genaro Olivieri avanzó desde la qualy y ya ganó su primer partido, por lo que todavía necesita superar dos encuentros más para ingresar al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada