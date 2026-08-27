Pullaro, Llaryora y Frigerio llegan juntos a la Casa Rosada con reclamos clave para la Región Centro

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, desembarcarán este jueves en la Casa Rosada para llevar una agenda compartida y reforzar el peso político de la Región Centro frente al Gobierno nacional.

Los tres mandatarios serán recibidos al mediodía por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sobre la mesa estarán algunos de los principales reclamos que las provincias vienen planteando desde hace meses: el futuro del régimen de Zona Fría, el elevado costo de la energía para las industrias y el estado de las rutas nacionales.

El encuentro será también una nueva muestra de coordinación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Los gobernadores resolvieron avanzar con una estrategia conjunta para defender intereses productivos y de infraestructura que atraviesan a las tres jurisdicciones.

Energía y Zona Fría, entre los principales reclamos

Uno de los temas que concentrará la atención será el régimen de Zona Fría, mediante el cual determinados usuarios acceden a beneficios sobre las facturas de gas natural.

La Nación analiza cambios en el esquema y las provincias de la Región Centro buscan que cualquier modificación no termine generando un aumento significativo en los costos que deben afrontar las familias y, especialmente, los sectores productivos.

La preocupación se extiende al precio de la electricidad. Los gobernadores consideran que el costo energético se convirtió en un factor determinante para la competitividad de las industrias y reclaman alternativas que permitan reducir el impacto sobre las empresas.

La posición de la Región Centro apunta a que la política energética tenga en cuenta el perfil productivo de las provincias y evite que los mayores costos terminen afectando la actividad económica, el empleo y las inversiones.

El reclamo por las rutas nacionales

La infraestructura vial será otro de los ejes de la reunión. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos vienen reclamando desde hace tiempo una mayor intervención sobre los corredores nacionales y una participación más activa de las provincias en su mantenimiento.

Santa Fe ya avanzó en esa dirección con la administración de la A012 y Pullaro pretende que ese tipo de mecanismos puedan ampliarse frente al deterioro de distintos tramos de las rutas nacionales.

El gobernador santafesino ha insistido en que parte de los recursos que genera la actividad económica de la región deben traducirse en obras concretas. Entre las prioridades señaladas aparecen la recuperación de las rutas y el fortalecimiento de la infraestructura energética.

Una Región Centro que busca negociar en bloque

La decisión de que los tres gobernadores concurran juntos no es un dato menor. En lugar de plantear reclamos individuales, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos intentarán instalar una agenda común ante la administración nacional.

La estrategia comenzó a tomar mayor forma durante la reunión realizada en San Francisco, donde los mandatarios ratificaron la intención de coordinar posiciones sobre infraestructura, energía, producción, retenciones agropecuarias y la hidrovía Paraná-Paraguay.

En ese encuentro, Frigerio asumió además la presidencia pro témpore de la Región Centro.

El bloque también mantiene una postura crítica frente a las retenciones al campo. Los tres gobernadores han reclamado una reducción de los derechos de exportación y mayores inversiones en infraestructura productiva y logística.

A esto se suma el pedido de participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la hidrovía, un corredor estratégico para el comercio exterior argentino y particularmente relevante para el entramado productivo de la región.

Un encuentro que también tendrá lectura política

Aunque la reunión fue planteada como una instancia institucional, el contexto político nacional inevitablemente estará presente.

El Gobierno necesita mantener canales de diálogo con los gobernadores mientras busca avanzar en el Congreso con distintos proyectos. Entre las iniciativas que forman parte de la agenda legislativa aparecen la reforma electoral, modificaciones vinculadas al Banco Central y el Presupuesto 2027, que deberá continuar su recorrido parlamentario en el Senado.

Sin embargo, la coordinación entre Pullaro, Llaryora y Frigerio no significa que los tres mantengan la misma relación con la Casa Rosada.

Frigerio conserva un vínculo más próximo con el oficialismo nacional y Entre Ríos llegó a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en 2025. Pullaro y Llaryora, en cambio, mantienen una postura más independiente, aunque ambos han acompañado determinadas iniciativas impulsadas por Nación cuando entendieron que coincidían con los intereses de sus provincias.

El encuentro de este jueves pondrá a prueba esa capacidad de coordinación: tres gobernadores con perfiles políticos diferentes buscarán mostrar que, más allá de sus diferencias, pueden sentarse en una misma mesa para defender una agenda económica y productiva común.