Carrió volvió a cuestionar a Milei por sus ataques públicos y advirtió que su discurso “pone en crisis” a la República

Elisa Carrió volvió a cuestionar a Javier Milei por su manera de expresarse públicamente.

La dirigente apuntó especialmente contra los ataques del Presidente hacia periodistas y críticos.

Sostuvo que el lenguaje presidencial puede afectar el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Carrió afirmó que esa conducta podría inhabilitar moralmente a Milei para ejercer la Presidencia.

La referente de la Coalición Cívica reclamó que el mandatario modifique su comportamiento.

El nuevo cuestionamiento se suma a anteriores críticas de Carrió contra la gestión y la política exterior del Gobierno.

La ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, renovó sus críticas contra el presidente Javier Milei y apuntó nuevamente contra el estilo discursivo del mandatario, especialmente por sus reiterados enfrentamientos públicos con dirigentes, periodistas y otros sectores que cuestionan su gestión.

A través de una publicación en redes sociales, Carrió sostuvo que existe un límite institucional y moral frente a determinadas expresiones provenientes de quien ocupa la Presidencia de la Nación. En ese marco, afirmó que cualquier ciudadano adulto tiene la responsabilidad de establecer un límite ante lo que consideró un lenguaje marcado por la violencia, la descalificación y la vulgaridad.

La dirigente hizo especial énfasis en los recientes cruces protagonizados por Milei con periodistas. Según planteó, sus cuestionamientos no están relacionados con la posición política o ideológica de las personas que son objeto de los ataques presidenciales, sino con el hecho de que provengan de la máxima autoridad institucional del país.

Para Carrió, el problema adquiere una dimensión diferente cuando ese tipo de expresiones son pronunciadas por el jefe de Estado. En su análisis, la utilización de un lenguaje agresivo contra quienes ejercen el periodismo o expresan críticas puede terminar afectando el funcionamiento de las instituciones republicanas y deteriorando el clima democrático.

La ex diputada sostuvo que la violencia verbal y lo que calificó como corrupción del lenguaje presidencial pueden generar consecuencias sobre la propia institucionalidad. En ese sentido, afirmó que la conducta del mandatario podría constituir un impedimento desde el punto de vista moral para continuar ejerciendo la Presidencia.

Su planteo incluyó una advertencia directa al jefe de Estado. Carrió reclamó que Milei detenga ese comportamiento antes de que las consecuencias de sus propias declaraciones terminen alcanzándolo políticamente. Para reforzar su mensaje, recurrió además a una referencia religiosa vinculada con la responsabilidad sobre las palabras y las consecuencias que pueden derivarse de ellas.

El pronunciamiento se inscribe en una serie de cuestionamientos que Carrió viene realizando hacia distintos aspectos de la gestión presidencial. Aunque la dirigente ha mantenido posiciones críticas respecto de decisiones políticas y económicas del Gobierno, en esta oportunidad concentró su planteo específicamente en la forma de comunicación del Presidente y en la relación que mantiene con sus críticos.

Uno de los puntos destacados de su mensaje fue precisamente la aclaración de que su defensa alcanza a las personas atacadas independientemente de sus posiciones políticas. Carrió sostuvo que respalda a quienes son objeto de agravios sin importar su pertenencia partidaria o incluso sus propias conductas, debido a que, desde su perspectiva, la cuestión central radica en la diferencia entre un ciudadano particular y quien ocupa la Presidencia.

La dirigente volvió así a colocar el debate sobre el discurso presidencial en el plano institucional. Su argumento parte de considerar que las expresiones públicas del jefe de Estado tienen un impacto diferente al de cualquier otro actor político porque pueden influir sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre la relación entre el poder político y quienes ejercen tareas de control o crítica.

Las diferencias entre Carrió y Milei no son nuevas. La referente de la Coalición Cívica ya había cuestionado anteriormente al Presidente por distintos aspectos de su administración y, en particular, por su política exterior y su relación con Donald Trump. En esa oportunidad, utilizó una expresión especialmente dura para describir la cercanía entre ambos mandatarios.

El nuevo mensaje vuelve a mostrar el distanciamiento entre Carrió y el Gobierno nacional y suma una crítica centrada en el comportamiento público del Presidente. La dirigente no planteó únicamente una diferencia política, sino que vinculó la forma de expresarse de Milei con una discusión sobre los límites institucionales y la responsabilidad que implica ejercer la máxima magistratura.

El episodio vuelve a abrir, además, el debate sobre el tono de la comunicación política y la relación entre el poder presidencial, la prensa y los sectores que expresan posiciones críticas. Para Carrió, el problema excede las disputas coyunturales y requiere que el mandatario modifique su conducta antes de que el enfrentamiento permanente produzca consecuencias mayores.