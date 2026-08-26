Transporte adaptado: cuestionan al Municipio por falta de coordinación

Cinco claves

La concejal Valeria Soltermam cuestionó las diferencias entre las explicaciones de distintas áreas del Gobierno de Rafaela sobre el funcionamiento del transporte adaptado.

Según datos expuestos en la reunión, unas 20 personas con discapacidad no estarían pudiendo asistir regularmente a centros de día, terapias y escuelas por falta de traslado.

La flota atraviesa una situación crítica: dos unidades fueron dadas de baja, otra presenta importantes desperfectos y solo un minibús se encuentra operativo.

El proyecto propone crear un sector de mantenimiento específico en el Taller Municipal, utilizando personal existente y sin incrementar el presupuesto.

La iniciativa busca implementar mantenimiento preventivo para evitar que los vehículos queden fuera de servicio por reparaciones que podrían anticiparse.

La situación del Programa de Apoyo a la Movilidad en la Comunidad volvió a quedar bajo la lupa en Rafaela, luego de una reunión de trabajo entre concejales, funcionarios y empleados municipales. El encuentro permitió analizar el proyecto que propone crear un sector específico de mantenimiento para el transporte adaptado, pero también expuso, según la concejal Valeria Soltermam, importantes diferencias entre las distintas áreas del Ejecutivo municipal respecto del diagnóstico y el funcionamiento del servicio.

De la reunión participaron Soltermam, Maximiliano Postovit y Paz Caruso, del bloque Juntos Avancemos, y Juan Scavino, del oficialismo. Por parte del Municipio estuvieron el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa; la coordinadora de Transporte Público, Alejandra Barbieris; el jefe del Taller Municipal, Alejandro Zimermann; y el empleado del área, Hugo Astrada.

El eje del encuentro fue el proyecto denominado “Creación de sector de mantenimiento en Taller Municipal para transporte adaptado”, una iniciativa que pretende modificar la actual modalidad de atención de las unidades utilizadas para trasladar a personas con discapacidad.

Críticas por un diagnóstico que no sería uniforme

Soltermam cuestionó especialmente las diferencias que, según afirmó, quedaron expuestas entre las explicaciones de las distintas áreas municipales.

“Nos encontramos con un Ejecutivo que dice una cosa, por un lado, a través del secretario Morel, y por el otro sus propios técnicos y responsables de taller dicen algo completamente distinto”, sostuvo la edil.

Para la concejal, esa falta de coordinación entre las áreas responsables terminó impactando directamente sobre la prestación del servicio.

“Esa falta de diagnóstico unificado explica por qué estuvimos seis meses sin poder usar uno de los vehículos clave”, afirmó.

Según los datos expuestos durante la reunión, la situación actual de la flota tampoco resulta alentadora: dos unidades históricas fueron dadas de baja, una unidad modelo 2017 presenta importantes desperfectos mecánicos y solamente un minibús se encontraría operativo.

La consecuencia de esa situación, según la información aportada por el propio Municipio, afecta directamente a los usuarios. Actualmente serían alrededor de 20 las personas con discapacidad que no estarían pudiendo concurrir a centros de día, terapias y establecimientos educativos debido a la falta de transporte.

La propuesta: mantenimiento antes de que llegue la rotura

Frente a este escenario, el proyecto impulsado por Soltermam apunta a crear dentro del Taller Municipal un sector dedicado específicamente al mantenimiento preventivo de los vehículos adaptados.

La iniciativa tiene una particularidad: no plantea nuevas contrataciones ni requiere una partida presupuestaria adicional, sino que busca reorganizar los recursos humanos que ya forman parte de la estructura municipal.

El objetivo es establecer controles periódicos sobre elementos fundamentales de las unidades, entre ellos las rampas elevadoras, los sistemas de climatización y los neumáticos, de manera de detectar problemas antes de que provoquen la salida de servicio de los vehículos.

La concejal cuestionó que actualmente el Municipio actúe principalmente cuando aparece una avería, en lugar de anticiparse a los desperfectos mediante un esquema de mantenimiento preventivo.

“Hoy no hay mantenimiento preventivo para el transporte adaptado, solo se interviene por rotura, a diferencia de lo que sucede con los minibuses de línea”, planteó.

“Un chico que necesita rehabilitación no puede quedar tirado”

Soltermam insistió en que el transporte adaptado no puede ser tratado bajo los mismos criterios que otros vehículos de la administración municipal.

“Lo que pedimos es fijar un esquema de priorización claro. Un tractor o una máquina municipal pueden esperar su turno en el taller; un chico que necesita su rehabilitación no puede quedar tirado”, expresó.

El planteo pone nuevamente en discusión la capacidad de gestión del Municipio sobre un servicio que resulta esencial para personas que dependen del traslado para acceder a tratamientos, educación y actividades de integración.

Más allá de las diferencias políticas que atraviesan el debate, el dato central que dejó la reunión es que el problema no parece limitarse a la falta de vehículos, sino también a la ausencia de una estrategia de mantenimiento preventivo y de una coordinación eficiente entre las áreas municipales involucradas.

Ahora el Concejo deberá avanzar en el análisis del proyecto y determinar si la reorganización propuesta puede convertirse en una herramienta concreta para recuperar unidades, reducir las interrupciones del servicio y, fundamentalmente, garantizar que quienes dependen del transporte adaptado no queden nuevamente sin una prestación indispensable.