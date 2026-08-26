Mársico y Boidi proponen un portal oficial sobre El Niño en Rafaela

Cinco claves

Los concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe presentaron una minuta de comunicación para que el Municipio evalúe crear un portal digital específico sobre El Niño.

La iniciativa busca concentrar información sobre prevención, alertas, pronósticos y mantenimiento de la infraestructura hídrica.

El proyecto también contempla capacitaciones, preguntas frecuentes y un canal para que los vecinos puedan realizar consultas y reportar situaciones.

Mársico y Boidi plantean reforzar la articulación con organismos provinciales y las localidades del Área Metropolitana Gran Rafaela.

El objetivo es contar con una herramienta de información y prevención ante posibles escenarios de lluvias intensas.

Los concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lisandro Mársico y Carla Boidi, presentaron una minuta de comunicación mediante la cual solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que analice la posibilidad de crear un portal digital oficial dedicado exclusivamente al fenómeno de El Niño y su impacto sobre Rafaela.

La propuesta apunta a generar una herramienta de consulta permanente para los vecinos, que reúna en un mismo espacio información vinculada con la prevención, los pronósticos, las alertas y las acciones que desarrolla el Municipio frente a eventuales episodios de lluvias intensas.

La iniciativa parte de una premisa concreta: frente a fenómenos climáticos que pueden generar consecuencias sobre la ciudad, la información también forma parte de la prevención.

Información y prevención

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el portal debería ofrecer información técnica pero accesible sobre qué es El Niño, cuáles son sus características, qué efectos puede generar y cuáles son las medidas preventivas que se implementan a nivel local.

También se propone incorporar contenidos relacionados con el mantenimiento de desagües, reservorios y otros componentes del sistema hídrico, además de información sobre planes de contingencia y planificación ante posibles escenarios de precipitaciones extraordinarias.

El objetivo es que el vecino pueda encontrar información oficial y actualizada sin tener que recurrir a distintas fuentes para conocer qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando.

Alertas, noticias y capacitación

La propuesta contempla además una sección destinada a noticias y alertas, donde podrían publicarse pronósticos, avisos oficiales y novedades sobre los trabajos realizados por el Municipio y Protección Civil.

Otro de los espacios previstos estaría destinado a capacitaciones y talleres, con información sobre programas de formación para que los vecinos puedan incorporar herramientas vinculadas con la gestión de riesgos en sus hogares y barrios.

Los concejales también plantean sumar un apartado de Preguntas Frecuentes, pensado para responder las principales dudas que puedan surgir ante situaciones de lluvias intensas.

Participación de los vecinos

Uno de los componentes más interesantes del proyecto es la creación de un Canal de Participación Ciudadana, mediante el cual los rafaelinos podrían enviar consultas, mensajes o reportes vinculados con situaciones climáticas.

La idea no sería solamente informar desde el Estado hacia los vecinos, sino también generar un canal de comunicación en sentido inverso, donde la comunidad pueda aportar información sobre problemas o situaciones que requieran atención.

Una mirada que excede a Rafaela

Mársico y Boidi también consideran necesario fortalecer la articulación con los organismos provinciales que intervienen en materia de clima, emergencias y gestión del riesgo.

A su vez, el proyecto incorpora una mirada metropolitana. La propuesta plantea que el análisis de El Niño y sus posibles consecuencias no debería limitarse exclusivamente al ejido de Rafaela, sino contemplar la realidad de las localidades que integran el Área Metropolitana Gran Rafaela.

En ese sentido, la coordinación regional aparece como un aspecto central para enfrentar eventuales contingencias que, por sus características, pueden superar los límites administrativos de una sola ciudad.

Una herramienta para anticiparse

La iniciativa de los concejales de Unidos busca que Rafaela avance hacia una política de prevención y gestión de riesgos basada en información accesible, actualizada y oficial.

Más allá de que se trata por ahora de una minuta de comunicación y de una solicitud para que el Ejecutivo evalúe la creación del portal, el planteo pone sobre la mesa la necesidad de que la ciudad cuente con herramientas específicas para anticiparse a fenómenos climáticos que pueden poner a prueba su infraestructura y capacidad de respuesta.

La propuesta, en definitiva, apunta a que ante un eventual escenario de lluvias intensas los vecinos no solamente sepan qué está ocurriendo, sino también qué hacer, dónde informarse y cómo comunicarse con el Estado.