Diputados aprobó la reforma del Banco Central y el Gobierno avanza con su plan para limitar la emisión

Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

La iniciativa prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro mediante emisión monetaria.

La reforma limita las transferencias de ganancias contables del Banco Central al Estado.

El nuevo esquema establece mayores requisitos para remover al presidente y al directorio de la entidad.

El oficialismo espera que la reforma fortalezca la credibilidad monetaria y contribuya a reducir el riesgo país.

El oficialismo consiguió este miércoles una victoria legislativa de peso al obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca reforzar la autonomía de la autoridad monetaria y establecer límites estrictos a la posibilidad de financiar al Tesoro Nacional mediante emisión de dinero. El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, en una sesión que expuso nuevamente la capacidad del Gobierno para reunir apoyos más allá de su bloque propio.

La iniciativa contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y distintos espacios provinciales y federales. También acompañaron sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz. Con esta mayoría, La Libertad Avanza logró superar las resistencias de los principales bloques opositores y avanzar con uno de los proyectos centrales de su programa económico.

Durante la presentación del proyecto, el diputado Santiago Pauli defendió la necesidad de establecer una separación más estricta entre las cuentas del Estado y las decisiones del Banco Central. Según el planteo oficialista, la utilización de la autoridad monetaria como fuente de financiamiento para cubrir desequilibrios fiscales fue una de las causas estructurales de la inflación argentina.

El núcleo de la reforma consiste en impedir que el Banco Central vuelva a utilizar herramientas destinadas a financiar directamente al Tesoro. En particular, se eliminan los adelantos transitorios y se prohíbe la adquisición directa de títulos públicos en el mercado primario. El objetivo es evitar que el déficit fiscal pueda ser cubierto mediante creación de dinero y obligar al Estado a recurrir a otras fuentes de financiamiento.

El proyecto también modifica el destino de los resultados contables del Banco Central. Las ganancias derivadas de diferencias de cambio no podrán ser transferidas libremente al Tesoro, sino que deberán utilizarse prioritariamente para absorber pérdidas acumuladas, fortalecer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

Otro aspecto relevante es la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles y la actualización de las normas relacionadas con la administración y protección de las reservas internacionales. El artículo referido a los activos externos generó una de las principales controversias de la jornada, debido a que habilita al Banco Central a utilizar parte de sus reservas como garantía en determinadas operaciones de endeudamiento.

La oposición cuestionó especialmente la rigidez del nuevo esquema. Miguel Ángel Pichetto planteó que la autoridad monetaria no debería quedar completamente desvinculada de las decisiones económicas del Poder Ejecutivo, mientras que desde Unión por la Patria se sostuvo que la reforma reduce herramientas disponibles para que el Estado pueda responder ante situaciones económicas complejas.

También hubo críticas vinculadas con los mecanismos de remoción de las autoridades del Banco Central. La iniciativa establece que el presidente y los integrantes del directorio solamente podrán ser desplazados ante una causal grave y mediante una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Desde el peronismo interpretaron esta disposición como una forma de proteger a las actuales autoridades de eventuales cambios de gobierno. El oficialismo, en cambio, sostiene que el objetivo es garantizar estabilidad institucional y evitar que la conducción monetaria quede sometida a los cambios políticos de cada administración.

El Gobierno considera que la aprobación representa además una señal destinada a fortalecer la confianza de los inversores. La expectativa oficial es que una mayor autonomía del Banco Central, junto con la prohibición de financiar al Tesoro con emisión, contribuya a reducir las expectativas inflacionarias y el riesgo país.

El proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado. Si obtiene la sanción definitiva, el Gobierno habrá conseguido convertir en ley uno de los pilares de su programa económico: limitar de manera permanente la emisión utilizada para cubrir las necesidades fiscales y concentrar la función del Banco Central en la preservación del valor de la moneda.