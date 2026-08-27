Murió Rubén Rada a los 83 años

Este miércoles 26 de agosto, la cultura rioplatense recibió una triste noticia: murió Rubén “El Negro” Rada a los 83 años, una de las figuras más importantes de la música uruguaya y latinoamericana.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista. Rada permanecía internado desde hacía aproximadamente un mes debido a una neumonía y las complicaciones derivadas del cuadro. Finalmente, falleció este miércoles por la tarde.

El comunicado de la familia de Rubén Rada

Con más de seis décadas de trayectoria, Rubén Rada fue músico, cantante, compositor y percusionista, además de una figura fundamental para la evolución de la música popular uruguaya.

El artista fue uno de los grandes referentes del candombe beat, género que fusionó el candombe con elementos del rock, el jazz y otras expresiones musicales.

Tras conocerse su muerte, sus familiares compartieron un sentido mensaje para comunicar el fallecimiento.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron.

Luego, agradecieron a quienes acompañaron al artista durante sus últimos días: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de despedida, reconocimiento y cariño hacia el músico y sus seres queridos.

La salud de Rubén Rada en sus últimos días

En las últimas semanas, Rada había permanecido internado debido a una neumonía bilateral y bajo seguimiento médico permanente.

Desde su entorno habían transmitido inicialmente tranquilidad y señalado que el músico se encontraba estable y respondía al tratamiento. Sin embargo, con el correr de los días su cuadro se complicó y finalmente falleció este miércoles.

La neumonía se sumó a otros antecedentes médicos que el artista había atravesado durante los últimos años. En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que en 2017 debió ser hospitalizado debido a un fuerte aumento de la presión arterial.

A pesar de esos episodios, Rada continuó desarrollando una intensa actividad artística hasta sus últimos años.

Los proyectos que tenía Rubén Rada antes de su muerte

Antes de su internación, el músico tenía distintos proyectos en marcha. Uno de ellos era su participación en un homenaje a Tótem, la histórica banda uruguaya de la que formó parte, previsto para el 10 y 11 de octubre.

El artista también continuaba vinculado a los medios y a las nuevas plataformas digitales. A través de ¿Quién va a cantar?, su ciclo en YouTube, mantenía un contacto directo con su público.

Su actividad durante las últimas décadas reflejó la vigencia de una carrera que atravesó generaciones y diferentes etapas de la música rioplatense.

El legado de Rubén “El Negro” Rada

La muerte de Rubén Rada representa una enorme pérdida para la música uruguaya y la cultura latinoamericana. A lo largo de más de 60 años de trayectoria, construyó una identidad artística propia y se convirtió en uno de los principales referentes del candombe y de la música popular.

Su obra trascendió las fronteras de Uruguay y llegó a distintas generaciones de músicos y seguidores.

Su voz, sus canciones y su particular manera de interpretar el ritmo dejaron una marca imborrable que continuará presente en la música rioplatense y en los artistas que encontraron en Rada una fuente de inspiración.