Se conoció cómo habría reaccionado Tini Stoessel tras conocer el resultado de la auditoría a su papá

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera, un proceso que habría involucrado directamente a su padre, Alejandro Stoessel.

Según la información difundida, la revisión habría permitido conocer cómo se manejaron durante años distintos aspectos vinculados con el dinero, la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de la cantante.

Tras conocerse el resultado de la auditoría, Marina Calabró contó en PrimiciasYa (América) cómo habría reaccionado Tini al acceder a la documentación.

Cómo habría reaccionado Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría

De acuerdo con lo relatado por la periodista, la cantante habría quedado profundamente afectada por la información que recibió.

“Desde el lado de Tini lo que nos llega es que ella está angustiada, está aturdida, está como en ese estado donde uno no tiene que enfrentar aquello que le mostraron, porque tiene los papeles de la auditoría completa”, explicó Calabró durante el programa.

La periodista sostuvo además que la documentación habría tenido un fuerte impacto emocional en la artista, especialmente por tratarse de cuestiones relacionadas con la administración de su patrimonio y con la persona que durante años habría estado al frente de esos asuntos.

Por último, Calabró resumió el estado en el que se encontraría la cantante tras conocer los resultados de la investigación con una contundente frase: “Me dicen que eso la liquidó”.

Por el momento, Tini Stoessel no realizó declaraciones públicas sobre el resultado de la auditoría ni confirmó las versiones que trascendieron sobre su situación patrimonial y familiar.