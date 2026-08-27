Cruce por la A012: cuestionan que Santa Fe asuma durante 20 años una ruta nacional

El debate por el mantenimiento de la ruta nacional A012 abrió una nueva discusión política en Santa Fe: hasta dónde debe llegar la Provincia en la asistencia de una infraestructura que continúa bajo jurisdicción nacional y quién debe hacerse cargo de financiar las obras necesarias.

El planteo surge a partir de un acuerdo que contempla que Santa Fe administre, conserve, mantenga y ejecute trabajos sobre esa vía durante un período de 20 años, utilizando recursos provinciales y sin establecer, según el cuestionamiento, un mecanismo de compensación por parte del Estado nacional.

La discusión no gira en torno a la necesidad de intervenir sobre la A012. Existe consenso acerca de que la ruta requiere tareas de mantenimiento y obras. El punto de conflicto es quién debe afrontar el costo y qué nivel de gobierno debe asumir las decisiones sobre una carretera que continúa siendo nacional.

El reclamo apunta al Gobierno nacional

La controversia se da en un contexto de fuerte discusión entre las provincias y la administración de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y la reducción de la inversión federal en infraestructura vial.

Desde la mirada crítica, el Gobierno nacional está trasladando responsabilidades hacia las provincias sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese marco, la decisión de Santa Fe de asumir durante dos décadas las tareas sobre la A012 es cuestionada por sectores que consideran que la Provincia podría terminar utilizando fondos propios para cubrir una obligación que corresponde a la Nación.

El interrogante central es si resulta conveniente que Santa Fe destine recursos durante un período tan prolongado para mantener una infraestructura que no pertenece a su jurisdicción.

La Legislatura, en el centro de la discusión

Frente a este escenario, el reclamo apunta a que el acuerdo sea remitido a la Legislatura provincial para su tratamiento.

Quienes cuestionan el mecanismo sostienen que una decisión con semejante impacto económico y temporal no debería quedar limitada a una resolución administrativa, sino que debería ser debatida públicamente por diputados y senadores.

La propuesta es que el convenio sea presentado formalmente ante ambas cámaras y que cada legislador pueda fijar posición y asumir responsabilidad política por su voto.

El planteo también busca abrir una discusión más amplia sobre el modelo de administración de las rutas nacionales y el papel que deberán desempeñar las provincias ante el repliegue del Estado nacional.

Una decisión con impacto a largo plazo

El período de 20 años previsto para el acuerdo constituye uno de los principales puntos de preocupación. La extensión temporal implica comprometer recursos provinciales durante varias gestiones y obliga a analizar no solo las necesidades actuales de la A012, sino también las consecuencias presupuestarias futuras.

Para quienes respaldan la intervención, la prioridad debería ser garantizar que la ruta se encuentre en condiciones adecuadas de circulación y evitar que el deterioro de la infraestructura termine generando mayores costos económicos y riesgos para quienes transitan por ella.

Para sus críticos, en cambio, el problema no está en realizar las obras, sino en que Santa Fe asuma de manera permanente una responsabilidad que corresponde al Estado nacional sin contar con garantías claras de recupero de los fondos.

La discusión, por lo tanto, excede a la A012. Pone sobre la mesa una pregunta que podría repetirse en otras provincias: ¿hasta dónde deben llegar los gobiernos locales para sostener servicios e infraestructura que históricamente estuvieron bajo responsabilidad de la Nación?

El eventual tratamiento legislativo del convenio permitirá conocer qué posición adopta cada bloque y si existe consenso para que Santa Fe asuma, durante los próximos 20 años, el mantenimiento de una ruta que continúa siendo nacional.