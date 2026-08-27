Pullaro, Llaryora y Frigerio llevaron la agenda de la Región Centro a la Casa Rosada

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de una reunión en la Casa Rosada junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Los tres mandatarios fueron recibidos por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda común que vienen desarrollando como integrantes de la Región Centro.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en distintos temas de interés para las tres provincias y fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno nacional. La reunión se desarrolló en un contexto de negociaciones entre la Nación y los gobernadores, especialmente por cuestiones vinculadas con infraestructura, energía y producción.

Reclamos comunes frente a la Nación

La reunión permitió poner sobre la mesa una serie de planteos que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos vienen trabajando de manera coordinada.

Entre los principales asuntos aparecen el estado de las rutas nacionales, el costo de la energía para los sectores productivos y el futuro del régimen de Zona Fría, cuestiones que impactan directamente sobre la actividad económica y la competitividad de la región.

En materia vial, los gobernadores vienen reclamando respuestas ante el deterioro de los corredores nacionales y analizan alternativas que permitan garantizar el mantenimiento de rutas fundamentales para el traslado de la producción hacia los grandes centros urbanos y los puertos.

El capítulo energético también ocupa un lugar central. Las provincias buscan reducir el impacto que tienen las tarifas sobre las industrias y los grandes consumidores, mientras que la discusión por los subsidios y el régimen de Zona Fría genera diferencias con la propuesta impulsada por la Nación.

Una región que busca negociar en bloque

La presencia conjunta de Pullaro, Llaryora y Frigerio representa además una señal de coordinación política. Los tres mandatarios decidieron llevar sus reclamos a la Casa Rosada como una agenda regional y no como pedidos individuales de cada provincia.

La estrategia había quedado planteada en la reunión que los gobernadores mantuvieron a fines de julio en San Francisco, donde ratificaron una agenda común sobre infraestructura, energía, producción, retenciones agropecuarias e hidrovía.

El objetivo es que la Región Centro tenga mayor capacidad de negociación frente al Gobierno nacional y pueda defender de manera coordinada los intereses de uno de los principales polos productivos del país.

Diálogo con Milei y negociación política

El encuentro también se produjo mientras la Casa Rosada busca fortalecer los acuerdos con los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa.

Aunque la reunión tuvo un perfil institucional, la negociación política aparece inevitablemente vinculada. El Gobierno nacional necesita respaldo provincial para distintos proyectos que deberán atravesar el Congreso, mientras los mandatarios buscan obtener respuestas a reclamos concretos de sus distritos.

En ese escenario, Pullaro, Llaryora y Frigerio mantienen posiciones diferentes respecto de la administración de Javier Milei, pero coinciden en la conveniencia de actuar coordinadamente cuando se trata de defender intereses comunes.

La reunión con Santilli dejó así una señal política además de una agenda de gestión: la Región Centro busca consolidarse como un bloque con capacidad para negociar directamente con la Nación, mientras los gobernadores intentan compatibilizar sus demandas provinciales con las necesidades del Gobierno nacional para avanzar en acuerdos.