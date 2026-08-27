El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI por más de US$365 millones para ampliar el Complejo MEGA

El Gobierno incorporó al RIGI el proyecto “Ampliación Mega” con una inversión de más de US$365 millones.

La iniciativa ampliará en 1.500 toneladas diarias la producción de Líquidos del Gas Natural.

Las obras abarcarán instalaciones en Neuquén, el poliducto hacia Bahía Blanca y la planta de fraccionamiento.

La empresa deberá cumplir metas de inversión antes de octubre de 2027 y prevé operar desde febrero de 2029.

El proyecto destinará el 60% de las compras y obras a proveedores locales, por encima del mínimo exigido.

ARCA, el BCRA y la Secretaría de Energía tendrán roles clave en la implementación y control del régimen.

El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto “Ampliación Mega” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa del sector de petróleo y gas que prevé una inversión superior a los 365 millones de dólares para expandir la capacidad productiva del Complejo Industrial MEGA, con obras que abarcarán las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. La medida otorga al proyecto los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en la Ley 27.742, luego de que el Comité Evaluador del RIGI y la Secretaría de Energía concluyeran que cumple con los requisitos establecidos por el régimen.

La inversión total declarada asciende a US$365.398.669, de los cuales US$359.164.361 corresponden a activos computables, un monto que supera el piso mínimo exigido para acceder a los incentivos del programa. La empresa responsable, Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), deberá acreditar durante los dos primeros años una inversión equivalente, como mínimo, al 40% del monto requerido por la normativa.

El proyecto consiste en la ampliación de una instalación ya existente que hasta ahora no formaba parte del RIGI. Su principal objetivo es aumentar en 1.500 toneladas diarias la producción de Líquidos del Gas Natural (LGN), elevando la capacidad total del complejo desde las actuales 5.500 toneladas diarias hasta un nivel significativamente superior.

Para alcanzar esa meta será necesario incorporar nuevas instalaciones industriales e infraestructura asociada a distintos puntos estratégicos de la cadena productiva.

Las obras se distribuirán entre la Planta de Separación de Loma La Lata, ubicada en la provincia de Neuquén; el poliducto que une esa localidad con Bahía Blanca y atraviesa también Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento localizada en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los principales polos petroquímicos del país.

El cronograma previsto establece que la empresa deberá alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables antes del 1° de octubre de 2027, mientras que el inicio de las operaciones comerciales fue proyectado para el 28 de febrero de 2029.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es el compromiso asumido en materia de proveedores locales. Según la documentación aprobada, el 60% del gasto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación será canalizado hacia empresas nacionales, una proporción que triplica el mínimo del 20% exigido por la legislación vigente.

Ese componente fue uno de los elementos considerados durante la evaluación técnica realizada por los organismos competentes antes de recomendar la aprobación definitiva del proyecto.

Con la adhesión al régimen, la empresa accederá a distintos beneficios previstos por la Ley 27.742. Entre ellos figura la posibilidad de importar determinadas mercaderías bajo franquicias aduaneras específicas contempladas en el artículo 190 de la norma, además de incentivos fiscales y cambiarios diseñados para favorecer inversiones de gran escala.

La resolución también instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el vehículo del proyecto, herramienta necesaria para la aplicación del esquema tributario previsto por el régimen.

Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina deberá implementar los incentivos cambiarios correspondientes, mientras que la Secretaría de Energía quedó a cargo del seguimiento, la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa durante el desarrollo de la inversión.

La fecha oficial de adhesión del proyecto fue fijada en el 28 de julio de 2026, consolidando una nueva incorporación al RIGI dentro del sector energético, considerado uno de los principales motores de inversión que el Gobierno busca impulsar para ampliar la infraestructura productiva y fortalecer la capacidad exportadora vinculada al desarrollo de los recursos hidrocarburíferos.