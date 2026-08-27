La UIA reclamó a ARCA una tregua fiscal de 180 días para aliviar la situación de las pymes industriales

La UIA pidió suspender por 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales para las pymes.

La entidad denunció que el mecanismo de cobro sobre los clientes de las empresas agrava la falta de liquidez.

Más de mil empresas cerraron durante los primeros cuatro meses de 2026 y se proyectan otros dos mil cierres.

Los industriales reclamaron reducir la tasa de financiación de los planes de pago de ARCA.

También solicitaron alivios en Ganancias, IVA, contribuciones patronales y devoluciones de saldos a favor.

ARCA aceptó analizar algunos planteos y acordó una nueva reunión con la UIA dentro de 45 días.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó un nuevo pedido al Gobierno para que se implementen medidas urgentes de alivio fiscal destinadas a las pequeñas y medianas empresas, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica, la pérdida de empleo y las crecientes dificultades financieras que atraviesa el sector. Entre los principales reclamos figura la suspensión por 180 días de los embargos y las ejecuciones fiscales que afectan a las firmas con deudas tributarias.

El planteo fue presentado durante una reunión entre representantes del Departamento de Política Tributaria de la entidad empresaria y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde también se discutieron cambios en los planes de pago vigentes y otras herramientas para mejorar la liquidez de las pymes.

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los industriales es la modalidad con la que actualmente se ejecutan las medidas de cobro. En lugar de intervenir directamente sobre las cuentas bancarias de las empresas deudoras, ARCA actúa sobre sus clientes, impidiendo que estos depositen el pago de facturas cuando existe una deuda impositiva pendiente. Según empresarios del sector, este mecanismo agrava la falta de capital de trabajo y puede acelerar el cierre definitivo de numerosas compañías.

La preocupación no es menor. Un informe de la consultora I+D reveló que durante los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar 1.070 empresas, de las cuales casi la mitad correspondía a pequeños talleres y el resto, principalmente, a pymes industriales. Las proyecciones para el resto del año tampoco son alentadoras: se estima que otras 2.000 firmas podrían cerrar sus puertas antes de diciembre, lo que elevaría el saldo negativo anual a unas 3.070 empresas.

El estudio también advierte que el deterioro del tejido productivo no obedece únicamente al incremento de los cierres, sino también al escaso nacimiento de nuevas empresas, un indicador que permanece en niveles históricamente bajos y limita la capacidad de renovación del entramado industrial.

Además de reclamar una pausa en las ejecuciones fiscales, la UIA cuestionó las condiciones de los últimos planes de facilidades de pago anunciados por ARCA. Aunque la entidad valoró que el régimen incluya deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y contemple obligaciones aduaneras, consideró que la tasa de financiación del 2,75% mensual resulta excesiva frente al actual proceso de desaceleración inflacionaria.

En ese sentido, los industriales solicitaron que las empresas puedan migrar entre distintos planes de pago y que se revise el costo financiero para las pymes, con el argumento de que las condiciones vigentes no reflejan el cambio del escenario macroeconómico.

La agenda de propuestas presentada también incluyó la reducción y automatización de los anticipos del Impuesto a las Ganancias, el diferimiento por seis meses de los vencimientos del IVA para actividades estacionales y la postergación de las contribuciones patronales para sectores vinculados a las economías regionales.

Otro de los reclamos apuntó a acelerar la devolución de saldos a favor acumulados en distintos impuestos y flexibilizar el uso de los reintegros a las exportaciones, dos herramientas que, según la UIA, permitirían fortalecer el capital de trabajo de las empresas en un momento de fuerte restricción del crédito.

Desde ARCA reconocieron parte de los planteos, aunque aclararon que varias de las medidas solicitadas dependen de decisiones del Ministerio de Economía. No obstante, el organismo se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes que pueden compensar créditos fiscales y revisar los montos mínimos exigidos para acceder a la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron mantener abierto el canal de negociación y fijaron una nueva reunión dentro de 45 días para evaluar posibles avances sobre los reclamos presentados.

El pedido de la UIA llega a pocos días de la conmemoración del Día de la Industria, prevista para el próximo 2 de septiembre en una planta del Gran Buenos Aires, donde la situación de las pymes y la presión tributaria volverán a ocupar un lugar central en la agenda empresarial.