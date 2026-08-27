Juegos Suramericanos 2026: cronograma día por día de la sede Rafaela del 12 a 26 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: cronograma día por día de la sede Rafaela del 12 a 26 de septiembreRAFAELAAna COHEN
Del 12 al 26 de septiembre, Rafaela como sede oficial de los Juegos Suramericanos 2026, recibirá toda la actividad de boxeo, pádel, ciclismo pista, ruta, MTB y BMX.
CRONOGRAMA DETALLADO:
SÁBADO 12/09
- Ecoparque - BMX Freestyle: 09:00 a 14:00 hs - Entrenamientos oficiales
- Microestadio - Boxeo: 16:00 hs - Congresillo técnico / Ecoparque - MTB: 19:00 hs - Congresillo técnico
DOMINGO 13/09
- Ecoparque - BMX Freestyle: 09:00 a 14:00 hs - Entrenamientos
- Ecoparque - BMX: 14:30 hs - Congresillo técnico
- Autódromo - MTB: 12:00 a 16:00 hs - Reconocimiento de pista y entrenamientos
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Preliminares y cuartos de final
LUNES 14/09
- Variante Ruta 34 - Ciclismo Ruta: 09:00 a 12:00 hs - Entrenamientos / 13:30 hs Ratificación y 15:30 hs Congresillo técnico
- Autódromo - MTB: 09:30 hs Final Mujeres / 11:30 hs Final Hombres / 13:30 hs Premiación
- Ecoparque - BMX Freestyle: 10:00 a 12:00 hs - Clasificación Hombres
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Cuartos de final
MARTES 15/09
- Ecoparque - BMX Racing: 09:00 a 13:00 hs - Entrenamientos / 14:00 hs Congresillo técnico
- Variante Ruta 34 - Ciclismo Ruta: 09:00 hs Contrarreloj Mujeres / 11:30 hs Contrarreloj Hombres
- Ecoparque - BMX Freestyle: 14:00 a 17:00 hs - Finales Mujeres y Hombres
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Cuartos de finalMIÉRCOLES 16/09
- Ecoparque - BMX Racing: 10:00 a 11:50 hs - Entrenamientos y Contrarreloj
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Semifinales
JUEVES 17/09
- Ecoparque - BMX Racing: 09:00 a 12:00 hs - Mangas clasificatorias y Finales
- Variante Ruta 34 - Ciclismo Ruta: 09:00 hs - Entrenamientos
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Semifinales
VIERNES 18/09
- Variante Ruta 34 - Ciclismo Ruta: 09:00 hs Ruta Mujeres / 11:30 hs Ruta Hombres
- Microestadio - Boxeo: 15:00 hs - Finales
SÁBADO 19/09
- Velódromo - Ciclismo Pista: 13:30 hs Ratificación / 15:30 hs Congresillo técnico
DOMINGO 20/09
- Velódromo - Ciclismo Pista: 11:00 a 13:05 hs - Clasificatorias Persecución y Velocidad por Equipos / 18:10 a 19:32 hs - Finales y Premiación
LUNES 21/09
- Velódromo - Ciclismo Pista: 11:05 a 13:35 hs - Clasificatorias Velocidad y Ómnium / 18:05 a 20:05 hs - Semifinales, Finales y Premiación
- Microestadio - Pádel: 18:00 hs - Congresillo técnicoMARTES 22/09
- Velódromo - Ciclismo Pista: 11:05 a 13:35 hs - Clasificatorias / 18:05 a 20:26 hs - Finales y Premiación
- Microestadio - Pádel: 10:00 a 16:30 hs - Fase de Grupos
MIÉRCOLES 23/09
- Velódromo - Ciclismo Pista: 10:35 a 14:42 hs - Finales Madison y Keirin
- Microestadio - Pádel: 10:00 a 17:30 hs - Fase de Grupos
JUEVES 24/09
- Microestadio - Pádel: 11:00 a 15:30 hs - Semifinales
VIERNES 25/09
- Microestadio - Pádel: 11:00 a 19:30 hs - 3er puesto y Finales
La actividad oficial de la Sede Rafaela se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre con el cierre oficial de los Juegos.