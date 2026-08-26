Rafaela potencia el empleo verde y las energías renovables

El Programa Empleo Verde Recargado continúa ofreciendo oportunidades de formación vinculadas a las nuevas demandas del mercado laboral. En esta oportunidad, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo continúan desarrollando una capacitación sobre mantenimiento e instalación de colectores solares y paneles fotovoltaicos.



Luego de las primeras instancias teóricas y prácticas, los más de 50 participantes que forman parte de la capacitación avanzaron en una clase sobre cálculos y herramientas en la sala de informática. Además, visitaron el Eco Punto I, donde pudieron conocer la instalación de paneles fotovoltaicos que abastecen de energía al espacio. Estas instancias prácticas forman parte de la formación y resultan fundamentales para profundizar los conocimientos sobre la instalación y el correcto funcionamiento de estos sistemas.



La capacitación está a cargo de Lucas Melegatti, fundador de Enermel, empresa local especializada en energías renovables y sistemas solares fotovoltaicos y térmicos.



A lo largo del curso, los participantes incorporan conocimientos teóricos y prácticos sobre estas tecnologías, incluyendo contenidos vinculados a electricidad, cálculos e instalación, además de instancias prácticas que les permiten aplicar lo aprendido.



La propuesta forma parte de las capacitaciones gratuitas en oficios sustentables que ofrece el programa Empleo Verde Recargado, generando espacios de aprendizaje que permitan incorporar conocimientos y acceder a nuevas oportunidades laborales.



La formación busca que quienes completen el recorrido cuenten con herramientas concretas para desempeñarse en un sector que presenta una creciente demanda de mano de obra calificada. De este modo, la propuesta no solo fortalece las oportunidades de inserción laboral, sino que también promueve la incorporación de conocimientos vinculados a tecnologías que favorecen un uso más eficiente y sostenible de los recursos.



Energías renovables

Los colectores solares térmicos transforman la energía solar en calor y se utilizan principalmente para calentar agua. Por su parte, los paneles fotovoltaicos convierten la energía solar en electricidad para alimentar distintos sistemas eléctricos.



La incorporación de estas tecnologías puede contribuir a reducir el consumo de energía convencional y las emisiones de gases de efecto invernadero, además de favorecer un uso más eficiente de los recursos. Su desarrollo resulta clave para avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles y disminuir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.