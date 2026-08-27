El Cine Belgrano anuncia su programación

La cartelera cinematográfica de esta semana se extenderá desde el viernes 28 de agosto al martes 1 de septiembre, excepto el domingo 30 que la sala estará destinada a la comedia musical "Había una vez" de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni" y VB Comedia Musical.



El estreno para el público adulto es "Sólo por una noche", comedia romántica dirigida por Will Gluck, con las actuaciones de Mónica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke y Julia Fox.



Owen, recién dejado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual. Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras corren el uno hacia el otro y a la vez se alejan por toda la ciudad, podrían descubrir que lo que más desean está más cerca de lo que imaginan.



Se podrá ver a las 21:30, subtitulada. Tiene una duración de 100 minutos y es calificación R13. La entrada general es de $7.500.



Toy Story 5

Para el público infantil continúa "Toy Story 5". El film, ambientado dos años después de los acontecimientos de la cuarta película, sigue a Woody mientras este regresa para ayudar a Buzz Lightyear, Jessie y a los otros juguetes a lidiar con la presencia de Lilypad, una tableta inteligente que se convirtió en el nuevo juguete favorito de Bonnie.



Cuando la pandilla se encuentra con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.



Se podrá ver a las 18:00, doblada y en 2D. Tiene una duración de 103 minutos y es calificación G (Audiencia general). La entrada tiene un valor de $7.500.



Espacio INCAA

En el segmento de cine nacional, se estrena la comedia "Lu y Pau", dirigida por Nicanor Loreti, con Jazmin Stuart, Lorena Vega, Demian Salomon y Paula Manzone.



Jessi está a punto de ir presa por diez años. Pero Lu y Pau, su hermana y su mejor amiga, tienen un plan: asaltar tres financieras en un solo día para juntar dólares y coimear al fiscal. Un planazo. En resumen: Dos mujeres, un coche, cero planes.



Se podrá ver a las 20:00. Tiene una duración de 74 minutos y es calificación R13. La entrada general es de $4.000 y descuento a jubilados y estudiantes $2.000.



Había una vez

El domingo 30 de agosto, se realizarán dos funciones de la comedia musical "Había una vez" a las 17:00 y a las 19:00, en la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.



Esta propuesta de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni" y VB Comedia Musical para celebrar el Mes de las Infancias, invita a las familias a disfrutar de un viaje por las historias que nos hicieron soñar, con orquesta en vivo, cantantes y bailarines.



Había una vez una guardiana de cuentos que conservaba un libro muy especial. Entre sus páginas dormían historias que habían viajado de generación en generación y que mantenían intacta toda su magia. Finalmente llegó el momento de volver a despertarlas. Porque quizás solo haga falta abrir un libro, escuchar la primera nota y volver a decir juntos: Había una vez?



La entrada es un bono contribución de $5.000 y se pueden adquirir en VB Fit Club (Av. Italia 153) o Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni" (R. Merlo 555).



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.