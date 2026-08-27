Eduardo Coudet suspendió la conferencia de prensa y crece la incertidumbre sobre su futuro en River

El silencio se apoderó de la zona de vestuarios del Monumental después de la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate 1-1 ante Independiente Santa Fe y la posterior derrota por penales, Eduardo “Chacho” Coudet decidió suspender la habitual conferencia de prensa posterior al partido, una determinación que aumentó las dudas sobre su continuidad en el club.

La eliminación representó un duro golpe para el ciclo del entrenador. River se había puesto en ventaja con un gol de Sebastián Driussi y parecía tener el partido controlado, pero un penal por una mano de Lucas Martínez Quarta permitió que Franco Fagúndez marcara el empate para el conjunto colombiano.

La serie se definió desde los doce pasos y terminó con un resultado dramático. Santiago Beltrán atajó tres penales, aunque posteriormente falló su remate en la definición mano a mano. Finalmente, Independiente Santa Fe se impuso 8-7 y dejó a River afuera de la competencia.

El resultado volvió a poner bajo la lupa el presente futbolístico del equipo. A pesar de la fuerte inversión realizada por la dirigencia durante el último mercado de pases, con cerca de 70 millones de dólares destinados a incorporaciones como Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Ángel Correa, los resultados no acompañan al entrenador de 51 años.

Coudet tiene contrato vigente con River hasta diciembre de 2027. Sin embargo, sus declaraciones de las últimas semanas volvieron a tomar relevancia luego de que el técnico asegurara que no tenía intención de “hacerle un mal a River” si el equipo no lograba revertir su situación.

Con la eliminación de la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos de la temporada, la dirigencia y el cuerpo técnico deberán definir en las próximas horas si el proyecto tiene continuidad o si llegó a su fin el ciclo del Chacho en Núñez.

El preocupante semestre de River

El presente de River genera preocupación. Antes de la eliminación ante Independiente Santa Fe, el equipo ya había quedado afuera de la Copa Argentina en los 16avos de final, tras perder frente a Aldosivi.

Además, solo consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos oficiales, una racha que profundizó las dudas alrededor del entrenador y del funcionamiento del equipo.

En el torneo local, el panorama tampoco es alentador. River ocupa actualmente el 13° puesto de la Zona B del Torneo Clausura, con apenas cuatro puntos después de seis fechas.

A esto se suma su posición en la tabla anual: el equipo marcha 11° y, por el momento, está fuera de los puestos de clasificación a las próximas copas internacionales.

La eliminación continental y la floja campaña doméstica dejaron a River frente a un escenario límite. Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión que tome la dirigencia sobre el futuro de Coudet.