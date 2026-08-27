La mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre y se vivió un incómodo momento

Un momento inesperado se vivió en las últimas horas en SQP (América), mientras el programa analizaba el escándalo familiar que involucra a Tini Stoessel. En plena emisión, Mariana Muzlera, mamá de la cantante, llamó por teléfono a Yanina Latorre sin saber que la periodista estaba al aire.

En un primer momento, Latorre pensó que Muzlera se comunicaba porque quería hablar públicamente sobre la situación que atraviesa su familia. Sin embargo, la intención de la madre de Tini era mantener una conversación privada y la llamada terminó quedando expuesta durante la transmisión.

“Estoy al aire, ¿querés que te llame después cuando termino?”, le preguntó Latorre al advertir la situación.

Muzlera, sorprendida al descubrir que su llamada había salido al aire, respondió: “No digas nada que te llamé”. Luego insistió: “No quiero que digas que hablé con vos”.

Sin embargo, el pedido llegó demasiado tarde, ya que la comunicación había quedado registrada mientras las cámaras estaban encendidas.

📺 Mariana, la mamá de Tini, llamó a Yanina Latorre pero cortó rápidamente al darse cuenta que estaba al aire en #SQP pic.twitter.com/ouBdS9wzHX — Fefe (@fedeebongiorno) August 26, 2026

Qué le dijo Yanina Latorre a la mamá de Tini

Ante la preocupación de Muzlera, Latorre intentó llevar tranquilidad y le aseguró que respetaría el contenido de la conversación privada.

“No voy a decir lo que hablamos, no te preocupes, quedate tranquila”, respondió la periodista. Luego agregó: “Te mando un beso, cortemos que estoy al aire”, antes de finalizar la comunicación.

Después de la llamada, Latorre reveló un dato sobre el vínculo que mantenía con la mamá de Tini. Contó que hace dos años que no habla con Muzlera, pese a que en el pasado ambas habían sido amigas.

La periodista también explicó que sus hijas tuvieron una relación cercana y que llegaron a compartir vacaciones, lo que evidencia la cercanía que existió entre ambas familias.

El episodio ocurrió en medio de las versiones que circulan sobre la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio y distintos aspectos de la administración de su carrera, con Alejandro Stoessel en el centro de la polémica.