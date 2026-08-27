Fuerte castigo para 17 barras de Huracán: cuatro años sin poder entrar a los estadios

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a 17 barras de Huracán por los incidentes registrados antes del partido ante Deportivo Riestra. Como consecuencia, todos recibieron una prohibición de acceso y permanencia en estadios durante 48 meses, equivalente a cuatro años, la máxima sanción contemplada por la normativa vigente.

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto, en la previa de un encuentro correspondiente a la Liga Profesional. La medida también alcanza las zonas cercanas a los estadios durante los días en los que se disputen partidos.

La sanción fue aplicada en el marco del programa Tribuna Segura, luego de los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Según informaron las autoridades, la Policía de la Ciudad recibió una alerta por disturbios en el Parque José C. Paz. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a varios hombres que intentaron escapar y que, durante la huida, efectuaron disparos con el objetivo de intimidar.

En otro sector del parque también se produjo una pelea y algunos individuos arrojaron objetos contra los policías que participaban del operativo.

Qué encontraron los efectivos durante el operativo

Durante la intervención policial se secuestraron un arma de fuego y varias vainas servidas, además de otros elementos vinculados al episodio.

A raíz de los hechos, se labraron actuaciones por portación de arma de guerra, portación de armas no convencionales y resistencia a la autoridad.

Luego de la intervención de las fuerzas de seguridad, los 17 involucrados fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad, lo que derivó en la aplicación de la máxima prohibición prevista para este tipo de casos.

De esta manera, los sancionados no podrán ingresar ni permanecer en estadios, ni acercarse a sus inmediaciones durante los días de partido, por un período de cuatro años.