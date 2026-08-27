La mamá de Lali Espósito contó cómo manejan las finanzas

Majo Riera, mamá de Lali Espósito, habló sobre distintos aspectos de la vida de su hija y explicó cómo se administró su patrimonio desde que comenzó a trabajar siendo menor de edad.

La declaración surgió durante una entrevista en Patria y Familia (Luzu), donde Riera fue consultada por la situación financiera de Lali a raíz de las versiones sobre la auditoría que Tini Stoessel habría realizado sobre el manejo de su patrimonio.

“Lo primero que quiero decir es que desde el minuto cero Lali tiene un estudio que se ocupa de todo eso, más allá de mí”, explicó Riera. Y aclaró que no es la única persona involucrada en la administración: “Yo no soy la única persona responsable porque yo no sé de finanzas ni de inversiones”.

Cómo manejó Lali Espósito su dinero desde que era menor

La mamá de la cantante contó que la artista trabaja desde los 17 años con el mismo estudio encargado de cuidar sus finanzas.

“Nosotros tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años, es la misma gente que cuida sus finanzas. Yo soy su representante en determinadas situaciones en las que ella no puede estar. Pero hay un estudio y un auditor desde el minuto cero manejando todo eso. No es que yo hago lo que quiero”, sostuvo.

En ese sentido, Riera explicó que decidió establecer desde el comienzo una estructura que permitiera controlar y ordenar los ingresos de su hija, especialmente teniendo en cuenta que Lali comenzó su actividad laboral cuando todavía era menor de edad.

“Y eso está puesto porque yo decidí que así fuera. O sea, yo me ocupo, pero también me ocupé de que desde el minuto cero exista esto que dice ‘esto se pone acá’, ‘esto está acá’... Y ella está al tanto de todo lo que sucede”, aseguró.

La madre de la artista también remarcó que el dinero nunca fue administrado exclusivamente por ella. “La plata no fue un tema porque desde que ella tuvo que empezar siendo menor de edad a hacer facturas, lo manejamos así”, explicó.

Las reuniones mensuales para controlar las cuentas de Lali

Riera reconoció que, cuando Lali era más chica, podía no tener un conocimiento completo sobre sus ingresos debido a su edad o a una falta de interés en cuestiones financieras.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió con el paso del tiempo y que actualmente la cantante conoce en detalle el estado de sus finanzas.

“Sí, quizás no tuviera noción por la edad o por falta de interés de cuáles eran sus ingresos, pero cuando se fue haciendo más grande... Nosotros tenemos reuniones mensuales, donde se muestra todo su estado financiero y qué se hace. Es clarísimo”, explicó.

Por último, Riera fue contundente al referirse a la titularidad de las cuentas de su hija: “Por supuesto, sus cuentas están a nombre de ella”.

De esta manera, la mamá de Lali Espósito explicó públicamente cuál fue el mecanismo elegido para administrar el patrimonio de la cantante desde sus primeros años de trabajo y remarcó que siempre contó con asesoramiento profesional y auditoría externa.