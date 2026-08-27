Maia Reficco habló tras la foto que alimentó los rumores de reconciliación con Franco Colapinto

En medio de las versiones que hablan de una posible reconciliación con Franco Colapinto, Maia Reficco se refirió a su presente personal y evitó confirmar o desmentir los rumores que volvieron a vincularla con el piloto argentino de Fórmula 1.

La actriz se encuentra promocionando The Last Sunrise, su nueva película para Prime Video, y durante una entrevista con Cosmopolitan fue consultada por su situación sentimental. Aunque eligió mantener la reserva, aseguró que atraviesa un momento de felicidad.

La relación entre Reficco y Colapinto había quedado bajo la lupa durante las últimas semanas. Después de confirmar públicamente su romance en abril, ambos dejaron de compartir imágenes juntos y redujeron sus interacciones en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre una posible separación.

Las versiones crecieron especialmente el 14 de julio, día del cumpleaños de Maia, cuando Colapinto no realizó ningún saludo público para la actriz.

Sin embargo, después de más de un mes sin mostrarse juntos, ambos volvieron a ser vistos en Ámsterdam, en las cercanías del circuito donde el argentino disputó el Gran Premio de los Países Bajos. La imagen rápidamente se viralizó y volvió a instalar la posibilidad de una reconciliación.

Qué dijo Maia Reficco sobre su vida amorosa

Durante la entrevista con Cosmopolitan, la actriz recibió una pregunta directa sobre su situación sentimental, a partir del vínculo entre la trama de su nueva película y el romance.

“Como esta es una película romántica, tengo que preguntarte: ¿qué está pasando con tu vida amorosa en este momento?”, le consultaron.

Reficco evitó mencionar directamente a Colapinto, aunque dejó una contundente definición sobre su presente: “No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz”.

Luego, destacó la importancia que tiene el amor en sus distintas formas: “Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja”.

Antes de terminar el tema, la actriz volvió a dejar en claro que prefiere preservar su intimidad: “Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz”.

De esta manera, Maia Reficco no confirmó una reconciliación con Franco Colapinto, aunque sus declaraciones sobre su presente personal volvieron a alimentar las especulaciones.

El accidente automovilístico que Maia Reficco sufrió en Mallorca

Durante la misma entrevista, Reficco también recordó el accidente automovilístico que sufrió mientras se encontraba en Mallorca, España, durante el rodaje de The Last Sunrise.

La actriz permaneció dos meses en la isla para filmar la película y definió la experiencia como “un sueño hecho realidad”. Sin embargo, durante su estadía atravesó un episodio que terminó con ella internada en un hospital.

Según relató, viajaba hacia la playa junto a su mejor amigo, el cantante y compositor español BORJA, cuando ambos protagonizaron un grave accidente automovilístico.

La situación tuvo además una llamativa coincidencia: Maia fue trasladada al mismo hospital en el que había grabado algunas escenas de la película, donde su personaje debía permanecer internado por epilepsia.

“Creo que todavía llevaba puesta la pulsera del hospital de la grabación. Sufrí una conmoción cerebral, así que me hicieron resonancias magnéticas, tomografías y todas esas pruebas sobre las que aprendí en The Pitt”, contó.

Con el paso del tiempo, la actriz pudo recordar el episodio con algo más de tranquilidad: “Ahora me río al recordarlo porque, por suerte, estábamos bien. Pero la situación fue realmente grave”, concluyó.