Ferrari prepara un homenaje especial a Michael Schumacher para el GP de Italia

El Gran Premio de Italia 2026 tendrá un protagonista especial fuera de la pista. Ferrari decidió rendir homenaje a Michael Schumacher durante su tradicional visita a Monza y prepara una decoración especial para sus monoplazas que buscará recordar una de las etapas más gloriosas de la historia de la escudería.

Los SF-26 que conducirán Charles Leclerc y Lewis Hamilton presentarán un diseño inspirado en el Ferrari F310 que Schumacher manejó durante su primera temporada con el equipo, en 1996. Sin embargo, no se tratará de una réplica exacta del histórico monoplaza: la escudería adaptará aquella estética a su actual auto de Fórmula 1.

El rojo característico de Ferrari será acompañado por detalles negros y elementos dorados en las llantas, en una combinación pensada para evocar la época en la que el piloto alemán comenzó a construir su enorme legado en Maranello.

Una fecha especial para recordar a Schumacher

La elección del homenaje tiene un significado particular. Este año se cumplen tres décadas de las primeras victorias de Schumacher con Ferrari, conseguidas durante su temporada debut con la escudería.

Además, también se cumplen 20 años de la última victoria del alemán vestido de rojo, que justamente llegó en el Gran Premio de Italia de 2006. Aquella carrera en Monza tuvo un significado especial porque fue uno de los últimos grandes triunfos de Schumacher antes de su primer retiro de la Fórmula 1.

La relación entre el piloto y Ferrari quedó marcada por una época de dominio absoluto. Durante su etapa en el equipo, Schumacher consiguió cinco campeonatos mundiales consecutivos entre 2000 y 2004 y fue fundamental para que Ferrari conquistara seis títulos de constructores seguidos.

Schumacher, un ídolo eterno de Ferrari

La llegada de Schumacher a Ferrari en 1996 significó el comienzo de una transformación histórica para la escudería. El alemán consiguió devolverle el título de pilotos después de 21 años de sequía, desde el campeonato obtenido por Niki Lauda en 1979.

En total, Schumacher ganó 71 carreras con Ferrari y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la marca italiana.

Monza, además, ocupa un lugar destacado dentro de su historia con el equipo. El alemán consiguió cinco victorias en el circuito italiano, en las ediciones de 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006.

Cada uno de esos triunfos tuvo un significado especial para los tifosi, que convirtieron al piloto alemán en uno de los grandes ídolos extranjeros de la historia de Ferrari.

El estado de salud de Michael Schumacher

Desde el grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013, la familia de Schumacher mantiene absoluta privacidad sobre su estado de salud. Desde entonces, son muy pocos los detalles que trascendieron públicamente sobre su situación.

Ferrari, sin embargo, nunca dejó de reconocer el vínculo que construyó con el siete veces campeón del mundo. El homenaje previsto para Monza se suma a las distintas muestras de afecto que la escudería y sus seguidores le dedicaron durante los últimos años.

Cuándo es el Gran Premio de Italia 2026

La actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Monza comenzará el viernes 4 de septiembre y finalizará el domingo 6.

Viernes 4 de septiembre: Práctica Libre 1 a las 7:30 y Práctica Libre 2 a las 11:00.

Sábado 5 de septiembre: Práctica Libre 3 a las 7:00 y clasificación a las 11:00.

Domingo 6 de septiembre: Gran Premio de Italia a las 10:00.

Para Ferrari será una carrera especial por varios motivos, pero especialmente por la posibilidad de volver a homenajear en Monza a uno de los pilotos que cambió para siempre la historia de la escudería.