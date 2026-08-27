Ley Nicolás: Santa Fe avanza con nuevos controles en hospitales y apunta a digitalizar las historias clínicas

El Senado de Santa Fe comenzó a acelerar el tratamiento de la adhesión provincial a la denominada Ley Nicolás, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que busca reforzar los mecanismos de control dentro del sistema sanitario para reducir riesgos y prevenir eventos adversos durante la atención médica.

El proyecto es considerado prioritario por la Cámara alta y continuará siendo analizado junto con distintos actores vinculados al sistema de salud. La intención es incorporar aportes de profesionales, instituciones y organizaciones antes de avanzar hacia una definición legislativa.

El senador Germán Baumgartner explicó que la Comisión de Salud mantiene reuniones periódicas para analizar iniciativas relacionadas con el área y señaló que la adhesión a la Ley Nicolás ya recibió dictamen favorable.

“Tratamos de agilizar todos estos temas y de despolitizar estas cuestiones”, sostuvo el legislador, quien destacó además que la comisión permanece abierta a recibir propuestas de particulares y representantes del sector sanitario.

Más controles sobre hospitales y profesionales

Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer mayores controles en hospitales, sanatorios y sobre los profesionales de la salud, con el propósito de mejorar los mecanismos de seguimiento y reducir la posibilidad de que se produzcan errores evitables.

La iniciativa plantea avanzar hacia un sistema con procedimientos más rigurosos y herramientas que permitan registrar y controlar de manera más eficiente todo lo relacionado con la atención de los pacientes.

Para Baumgartner, el objetivo es que estos mecanismos no queden sujetos a criterios diferentes según cada institución, sino que exista un marco común que permita elevar los estándares de seguridad dentro del sistema sanitario provincial.

Historias clínicas digitales, otro punto central

Entre los cambios que se buscan incorporar aparece también la digitalización de las historias clínicas.

La propuesta apunta a dejar atrás progresivamente los registros en papel y avanzar hacia sistemas digitales que permitan disponer de la información médica de manera más rápida, ordenada y segura.

El senador sostuvo que se trata de una herramienta que ya forma parte de la vida cotidiana en numerosos ámbitos, pero cuya aplicación dentro del sistema sanitario todavía no se encuentra implementada de manera uniforme.

La digitalización permitiría, además, mejorar el acceso a los antecedentes de cada paciente y facilitar el seguimiento de los tratamientos cuando intervienen distintos profesionales o instituciones.

El proyecto sigue en análisis en el Senado

La Comisión de Salud continuará trabajando sobre la iniciativa y mantendrá abierta la posibilidad de incorporar observaciones y propuestas provenientes de distintos sectores.

La prioridad puesta sobre la adhesión a la Ley Nicolás marca la intención de avanzar con una legislación que establezca mayores herramientas de prevención y control dentro del sistema sanitario santafesino.

El desafío será ahora convertir esas pautas generales en mecanismos concretos que puedan aplicarse de manera efectiva en hospitales, sanatorios y centros de salud de toda la provincia.