Viotti insiste con la "ciudad de eventos", pero tras casi tres años de gestión los resultados siguen sin aparecer

Leonardo Viotti lleva más de dos años instalando una idea que repite en prácticamente cada oportunidad que tiene: Rafaela debe convertirse en una ciudad de eventos. Es uno de los ejes discursivos que más utiliza desde que asumió la Intendencia. Sin embargo, cuando su gestión ya transita su tercer año, los hechos siguen estando muy por debajo de las palabras.

La última reiteración de ese concepto se produjo este miércoles, durante la presentación de la 119ª edición de la Expo Rural de Rafaela. Allí, el intendente volvió a sostener que la ciudad debe consolidarse como sede de grandes eventos productivos, industriales, deportivos y educativos.

No es la primera vez que lo dice. Tampoco la segunda. Es un discurso que viene sosteniendo desde el comienzo de su mandato.

El problema es que, mientras el relato se repite, los resultados concretos siguen sin aparecer.

Un discurso que se mantiene, una realidad que no cambia

Durante la presentación de la Expo Rural, Viotti destacó la importancia histórica de la muestra, el rol de la Sociedad Rural y la necesidad de seguir posicionando a Rafaela.

"Seguimos consolidando a Rafaela con esa nueva arista que tenemos", aseguró.

Sin embargo, esa supuesta consolidación todavía cuesta verla reflejada en la realidad.

Más allá de eventos históricos que existen desde hace décadas —como la propia Expo Rural, organizada mucho antes de la llegada de Viotti al Municipio—, no se observa una política sostenida que haya transformado a Rafaela en la ciudad de eventos que el intendente viene anunciando.

Los Odesur aparecen como el principal argumento

Cada vez que se habla del tema, los Juegos Suramericanos Odesur terminan ocupando el centro de la escena.

Pero tampoco ese argumento alcanza para explicar el relato oficial.

Los Juegos fueron una decisión política del Gobierno de Santa Fe, que destinó una inversión multimillonaria para construir infraestructura deportiva en Rafaela.

Naturalmente, la ciudad se beneficiará con esas obras.

Pero una cosa es ser subsede de un evento internacional financiado principalmente por la Provincia y otra muy distinta demostrar que existe una estrategia municipal consolidada para atraer congresos, ferias, exposiciones, espectáculos y encuentros de manera permanente.

Mucho anuncio, poca concreción

Desde que asumió, Viotti ha insistido una y otra vez con distintos conceptos que luego tardan en traducirse en resultados.

La "ciudad de eventos" parece ser uno de ellos.

Las declaraciones abundan.

Las presentaciones también.

Pero cuesta encontrar una agenda de nuevos eventos impulsados por el Municipio que justifique semejante insistencia.

La ciudad sigue teniendo otras urgencias

Mientras tanto, los vecinos continúan reclamando por cuestiones mucho más inmediatas.

El estado de las calles, la limpieza, la iluminación, la inseguridad y distintos problemas urbanos siguen formando parte de las preocupaciones diarias de los rafaelinos.

Resulta difícil convencer a la ciudadanía de que Rafaela ya se transformó en una ciudad de eventos cuando todavía persisten dificultades que afectan la vida cotidiana.

El tiempo empieza a jugar en contra

Las promesas tienen un plazo razonable para convertirse en realidad.

Y ese plazo comienza a agotarse.

Con casi tres años de gestión, Viotti ya no puede escudarse en la herencia recibida ni en proyectos futuros para justificar la falta de resultados.

La apertura oficial de la Expo Rural será este jueves y volverá a mostrar uno de los eventos más importantes de la región, una exposición con más de un siglo de historia que trasciende a cualquier administración municipal.

Pero también volverá a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿cuáles son los grandes eventos que realmente incorporó la gestión de Viotti para cumplir con aquella promesa de convertir a Rafaela en una verdadera ciudad de eventos?

Por ahora, la respuesta sigue siendo mucho más modesta que el discurso oficial.