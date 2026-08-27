Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará como piloto titular durante la temporada 2027 de Fórmula 1, una decisión que le permitirá al argentino afrontar su segunda temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

Alpine confirmó a Franco Colapinto para la temporada 2027 de Fórmula 1

La noticia fue comunicada oficialmente por el equipo desde su sede de Enstone, donde Alpine ratificó la continuidad de su dupla de pilotos para el próximo campeonato. Colapinto seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly y tendrá la posibilidad de darle continuidad a su proyecto dentro de la categoría.

El piloto argentino celebró la confirmación y destacó la evolución que mostró el monoplaza en comparación con el año anterior. También valoró el respaldo recibido por parte de la escudería y se mostró enfocado en seguir creciendo de cara a la próxima temporada.

Por su parte, Flavio Briatore explicó los motivos detrás de la decisión de Alpine y resaltó la importancia de mantener una alineación estable. El italiano también puso el foco en el desarrollo técnico del auto, uno de los principales objetivos del equipo para intentar acercarse a los primeros puestos de la parrilla.

El presente de Franco Colapinto en Alpine

La confirmación de su continuidad llega después de una temporada en la que Colapinto logró consolidarse dentro de Alpine y sumar puntos en seis de las doce primeras carreras.

El argentino de 23 años mostró regularidad durante el campeonato y tuvo actuaciones destacadas en circuitos como Miami y Montreal, donde consiguió resultados importantes para el equipo.

La decisión de Alpine representa además un respaldo a la evolución que tuvo el piloto desde su llegada a la estructura francesa. El equipo apuesta por darle continuidad a un proyecto que busca mejorar su rendimiento y volver a pelear por posiciones más competitivas.

El camino de Colapinto hasta la Fórmula 1

El argentino construyó su carrera internacional desde muy joven y pasó por distintas categorías antes de llegar a la máxima división.

Entre sus principales antecedentes aparecen sus actuaciones en la Fórmula 4 Española, Fórmula Renault, Fórmula 3 y Fórmula 2, competencias en las que consiguió resultados que le permitieron avanzar progresivamente hacia la Fórmula 1.

Su llegada a la máxima categoría se produjo de la mano de Williams, donde debutó durante la temporada 2024. Posteriormente, continuó su carrera en Alpine, escudería que ahora decidió mantenerlo como uno de sus pilotos titulares para 2027.

Con su futuro asegurado, Colapinto podrá concentrarse en cerrar de la mejor manera la temporada y trabajar junto a Alpine en la evolución del auto para el próximo campeonato.