Reforma al BCRA: el Senado tiene la oportunidad de terminar con la fábrica de inflación

Por Carlos Zimerman

La media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no es una ley más. Es una decisión histórica que puede marcar un antes y un después para la Argentina. Ahora la responsabilidad recae sobre el Senado. Allí deberá definirse si el país rompe definitivamente con el modelo que lo condenó durante décadas a la inflación o si algunos sectores seguirán defendiendo un sistema que solo benefició a la política.

Durante años, el Banco Central fue utilizado como la caja automática de los gobiernos de turno. Cuando no alcanzaba la recaudación, aparecía la maquinita. Se imprimían pesos sin respaldo, se financiaba un Estado cada vez más grande y el resultado era siempre el mismo: inflación, pérdida del poder adquisitivo, pobreza y destrucción del ahorro de millones de argentinos.

La inflación nunca fue una fatalidad ni un accidente económico. Fue una decisión política. Y detrás de esa decisión hubo enormes intereses. Mientras millones de argentinos veían cómo su salario perdía valor mes tras mes, el poder seguía financiando estructuras clientelares, repartiendo recursos discrecionalmente y sosteniendo un aparato político gigantesco con dinero emitido sin respaldo.

Por eso resulta difícil encontrar una explicación lógica para quienes votaron en contra de esta reforma. Solo cabe pensar que se les termina el negocio. Se acaba el curro de financiar el gasto político con emisión. Se termina la posibilidad de esconder la incapacidad de administrar detrás de la inflación. Se termina un mecanismo que durante décadas fue funcional al populismo y, especialmente, al peronismo, que hizo de la emisión monetaria una herramienta permanente para sostener un modelo que terminó empobreciendo a los argentinos.

La reforma del Banco Central busca impedir que ningún gobierno vuelva a utilizar la emisión como atajo para financiar un gasto público descontrolado. Es un cambio institucional profundo que apunta a garantizar estabilidad monetaria, previsibilidad y reglas claras. En otras palabras, significa atacar una de las causas estructurales de la inflación argentina.

También representa un golpe directo al clientelismo político. Sin la posibilidad de fabricar dinero para sostener estructuras políticas ineficientes, la dirigencia deberá administrar con responsabilidad. Gastar lo que recauda dejará de ser una recomendación para convertirse en una obligación.

El Senado tiene hoy una responsabilidad histórica. No está votando solamente una reforma legal. Está decidiendo si la Argentina deja atrás uno de los mecanismos que más pobreza generó en las últimas décadas. Cada senador deberá explicar de qué lado quiere quedar: del lado de quienes buscan cerrar definitivamente la fábrica de inflación o del lado de quienes pretenden conservar el viejo sistema que tanto daño le hizo al país.

Si esta ley se aprueba, la Argentina habrá dado uno de los pasos institucionales más importantes de su historia económica reciente. Será el principio del fin de la inflación como herramienta política, del financiamiento del déficit mediante la emisión y de un modelo que alimentó durante años el clientelismo y la dependencia del Estado. Diputados ya hizo su parte. Ahora el Senado tiene la oportunidad —y la obligación— de completar una transformación que millones de argentinos esperan desde hace demasiado tiempo.