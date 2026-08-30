Después de los Juegos: el gran desafío que tendrá Santa Fe con la infraestructura deportiva

Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen fecha confirmada y las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela transitan la recta final de los preparativos para recibir una de las principales competencias deportivas del continente.

Mientras avanzan las obras y se ultiman detalles para el comienzo del evento, empieza a instalarse una pregunta que irá cobrando mayor relevancia con el paso del tiempo: qué destino tendrán los nuevos espacios deportivos y las instalaciones que fueron renovadas una vez que finalice la competencia.

La provincia de Santa Fe destinó una inversión que supera los 90 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura vinculada a los Juegos. De ese monto, alrededor de 75 millones de dólares corresponden a financiamiento externo otorgado por la CAF, mientras que el resto proviene de recursos del Tesoro provincial.

El programa contempla una transformación importante en materia deportiva y urbana. Entre las obras previstas se encuentran nuevos estadios, centros de entrenamiento, pistas, villas destinadas a los atletas, intervenciones urbanísticas y equipamiento especializado para disciplinas de alto rendimiento.

La magnitud de la inversión abre ahora un nuevo desafío para las autoridades: garantizar que toda esa infraestructura tenga continuidad y pueda ser aprovechada por deportistas, clubes y la comunidad después de los Juegos.

La experiencia de grandes eventos deportivos muestra que el verdadero impacto no se mide solamente durante la competencia, sino también por el uso que reciben las instalaciones en los años posteriores. En ese sentido, el legado de los Juegos Suramericanos será uno de los aspectos que quedará bajo la lupa una vez que se apaguen las luces del evento.