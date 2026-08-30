Pullaro entregó 10 viviendas en el interior y prometió ampliar los programas habitacionales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la entrega de viviendas destinadas a familias de trabajadores municipales en dos localidades del interior provincial. Ocho unidades fueron adjudicadas en Sunchales, departamento Castellanos, a integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), mientras que otras dos fueron entregadas en Colonia Rosa, departamento San Cristóbal.

Durante el acto, Pullaro destacó el nivel de inversión realizado por la Provincia pese al complejo escenario económico nacional. El mandatario sostuvo que su administración logró reducir los costos de la obra pública y afirmó que, durante los primeros 30 meses de gestión, se alcanzó un volumen de inversión equivalente al realizado durante los ocho años anteriores.

El gobernador aseguró que la Provincia se encuentra en condiciones de incrementar el ritmo de obras si mejora la situación económica general y anticipó que existen proyectos pendientes que podrían comenzar a concretarse en los próximos años.

La vivienda, entre las prioridades

Pullaro también puso el foco en el déficit habitacional y reconoció que el acceso a una vivienda continúa siendo una de las principales demandas de numerosas familias santafesinas.

En ese sentido, anticipó que el Gobierno provincial prevé destinar recursos a distintos programas habitacionales durante los próximos años, con el objetivo de ampliar la cantidad de soluciones disponibles para quienes todavía no cuentan con una vivienda propia.

El mandatario repasó además algunas de las principales áreas que concentraron las inversiones desde el inicio de su gestión. Mencionó especialmente las políticas vinculadas con seguridad, que incluyeron equipamiento, tecnología y obras destinadas a la infraestructura policial y penitenciaria.

También destacó las inversiones realizadas en educación y el mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales, al considerar que forman parte de una estrategia destinada a fortalecer el desarrollo de Santa Fe.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la entrega de estas viviendas forma parte de una agenda de obras que busca sostener la inversión pública y atender las necesidades de las distintas localidades del territorio santafesino.