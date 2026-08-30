Marcela Pagano cruzó a Lilia Lemoine y cuestionó con dureza el desempeño de Javier Milei

Marcela Pagano cuestionó el vínculo político entre Lilia Lemoine y Javier Milei.

La diputada sostuvo que Lemoine buscaría mantener una relación favorable con el Presidente por motivos electorales.

Pagano advirtió sobre eventuales consecuencias judiciales para Lemoine por algunas de sus declaraciones públicas.

También cuestionó la preparación de la legisladora libertaria para ejercer su cargo en el Congreso.

La diputada criticó a Milei por su estilo de conducción y por su supuesta falta de participación en determinadas actividades de Gobierno.

Pagano sostuvo que la visión económica del Presidente no contempla suficientemente los problemas de la microeconomía y la realidad cotidiana de los argentinos.

La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del monobloque Coherencia, profundizó sus diferencias con La Libertad Avanza y lanzó fuertes cuestionamientos contra su colega Lilia Lemoine y contra el presidente Javier Milei. Sus declaraciones expusieron nuevamente las tensiones dentro del espacio opositor al oficialismo y apuntaron tanto al comportamiento político de la legisladora libertaria como al funcionamiento de la administración nacional.

Pagano puso el foco inicialmente en la relación que Lemoine mantiene con Milei y sostuvo que detrás de ese acercamiento existiría una motivación electoral. Según su interpretación, la diputada buscaría conservar un vínculo favorable con el mandatario con el objetivo de tener mayores posibilidades de integrar futuras listas.

“Yo creo que trata de congraciarse con Milei para ver si puede entrar en alguna lista”, sostuvo Pagano al analizar el posicionamiento político de su colega. La legisladora también cuestionó distintas expresiones públicas de Lemoine y planteó que algunas de sus declaraciones podrían derivar en consecuencias judiciales.

En ese sentido, realizó una de las acusaciones más severas de su intervención al advertir que Lemoine podría enfrentar problemas ante la Justicia una vez que deje de contar con fueros parlamentarios. Pagano sostuvo que determinadas expresiones de la diputada libertaria podrían generar responsabilidades civiles y judiciales.

La dirigente también apuntó contra la formación de Lemoine y cuestionó su preparación para ejercer el cargo de diputada nacional. En una de sus críticas más duras, la calificó como una “proyección” del Presidente y afirmó que no tendría los conocimientos constitucionales necesarios para desempeñarse en el Congreso.

El enfrentamiento entre ambas legisladoras se inscribe en las diferencias que Pagano mantiene con el oficialismo desde su salida del bloque de La Libertad Avanza. Desde su actual monobloque, la diputada viene adoptando una postura crítica hacia distintas decisiones del Gobierno y hacia el funcionamiento interno del espacio que conduce Milei.

Pero sus cuestionamientos no se limitaron a Lemoine. Pagano también realizó una evaluación negativa del desempeño presidencial y sostuvo que Milei no respetaría adecuadamente las responsabilidades vinculadas con la investidura.

La diputada criticó especialmente la relación del mandatario con la actividad cotidiana de Gobierno. Afirmó que Milei mantiene una actitud distante respecto de la Casa Rosada y cuestionó su disposición para participar de reuniones sobre cuestiones que excedan estrictamente el área económica.

Según Pagano, el Presidente tendría dificultades para sostener encuentros cuando los temas abordados involucran cuestiones sociales o problemáticas alejadas de su agenda económica. La legisladora interpretó esa conducta como una muestra de las limitaciones que, a su entender, presenta el mandatario para abordar integralmente las distintas áreas de la gestión pública.

También cuestionó la forma en que Milei analiza los problemas económicos de la población. En particular, sostuvo que existe una diferencia entre las variables macroeconómicas que suele priorizar el Gobierno y las dificultades concretas que enfrentan diariamente los ciudadanos y las empresas.

En esa línea, Pagano puso en duda la importancia que el Presidente atribuye a la llamada microeconomía y sostuvo que su visión sobre ese aspecto no se corresponde con las necesidades concretas de la sociedad. Para la diputada, las decisiones económicas no pueden evaluarse únicamente a partir de indicadores generales, sino también considerando cómo repercuten sobre los ingresos, el consumo, los costos y las condiciones de vida.

La dirigente consideró que esa perspectiva revela, desde su punto de vista, un conocimiento insuficiente de la realidad económica argentina. Su crítica apuntó así contra uno de los principales pilares discursivos de Milei: la prioridad otorgada al equilibrio macroeconómico y a la reducción del déficit como instrumentos centrales para ordenar la economía.

Las declaraciones de Pagano agregaron un nuevo capítulo a sus enfrentamientos con referentes libertarios. Esta vez, el blanco fue Lemoine, por su cercanía con el Presidente, y el propio Milei, por su estilo de conducción y su desempeño al frente del Poder Ejecutivo.

El cruce también vuelve a poner en evidencia las diferencias existentes dentro del escenario político nacional respecto de la gestión libertaria. Mientras el Gobierno sostiene su programa de transformación económica y desregulación, sus críticos cuestionan tanto sus resultados como la forma en que el Presidente conduce la administración.