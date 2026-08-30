La agroindustria alcanzó un récord exportador con 117 productos en máximos históricos y ventas por más de USD 7.000 millones

117 productos alcanzaron máximos históricos de exportación durante el primer semestre de 2026.

Las ventas récord sumaron USD 7.073 millones, con un crecimiento del 58% frente a 2025.

El aceite de girasol lideró el ranking con exportaciones por USD 1.329 millones.

La carne bovina congelada y la fresca también registraron valores históricos.

El girasol protagonizó uno de los mayores saltos interanuales, con un incremento del 971%.

Productos regionales e industriales como yerba mate, miel, chocolate y queso muzzarella también lograron récords de exportación.

La agroindustria argentina cerró el primer semestre de 2026 con un desempeño histórico en materia de exportaciones. Un total de 117 productos registró el mayor valor de ventas externas para ese período, con un volumen conjunto de USD 7.073 millones, un resultado que refleja el impulso de distintos sectores productivos y la creciente diversificación de la oferta exportable del país.

De acuerdo con los datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la base de estadísticas oficiales del INDEC, el monto alcanzado representa un incremento del 58% respecto del mismo semestre de 2025 y un crecimiento del 104% en comparación con 2019.

El conjunto de productos que consiguió estos máximos históricos concentró el 26% de todas las exportaciones agroindustriales realizadas entre enero y junio de este año, lo que evidencia el peso que tuvo este grupo dentro del desempeño general del sector.

El resultado también pone de manifiesto la amplitud de la canasta exportadora argentina. Además de los tradicionales complejos vinculados a granos y carnes, el listado incluye alimentos industrializados, productos pesqueros, manufacturas forestales y especialidades regionales que lograron consolidar su presencia en los mercados internacionales.

Entre los rubros que encabezaron el ranking sobresale el aceite de girasol, que alcanzó exportaciones por USD 1.329 millones, con un crecimiento interanual del 85%. El producto se ubicó como el principal motor del récord semestral, impulsado por una mayor demanda externa y un incremento en el valor comercializado.

La carne bovina también tuvo una participación determinante. Los cortes deshuesados congelados sumaron USD 1.303 millones, un 44% más que en igual período del año anterior, mientras que la carne deshuesada fresca o refrigerada alcanzó USD 740 millones, con una mejora del 38%.

Uno de los datos más llamativos del informe corresponde al girasol, cuyas exportaciones escalaron hasta USD 567 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 971%. El fuerte avance convirtió a este producto en uno de los casos más destacados del semestre por la magnitud de su expansión.

El listado de productos con desempeño récord también incluye a los crustáceos congelados, que generaron ventas por USD 440 millones; otros productos bovinos, con USD 238 millones; las peras, con USD 207 millones; la miel, que llegó a USD 178 millones tras crecer un 78%; y las preparaciones de papa congelada, con USD 171 millones.

La pesca volvió a aportar una parte significativa del crecimiento exportador mediante distintos productos que alcanzaron niveles históricos de comercialización, consolidando el aporte de las economías vinculadas al litoral marítimo.

Sin embargo, el fenómeno no quedó restringido a los sectores de mayor escala. El relevamiento también identificó una amplia cantidad de productos regionales e industriales que, aun con menores volúmenes de exportación, lograron alcanzar récords históricos y ampliar su presencia en el comercio internacional.

Entre ellos figuran el queso muzzarella, el queso fundido, maderas aserradas, chocolate, concentrados de café, frutas secas, preparaciones de pepino, orégano, yerba mate, productos porcinos, porotos, ciruelas y semillas de cártamo.

Incluso productos muy específicos, como las exportaciones de abejas, lograron registrar marcas inéditas durante el semestre, reflejando la capacidad de distintos segmentos de la producción nacional para encontrar nuevos nichos de mercado.

La diversidad de productos que integran este récord exportador muestra un entramado agroindustrial que combina materias primas, alimentos procesados y manufacturas con distintos niveles de valor agregado. El desempeño alcanzado durante la primera mitad del año evidencia que el crecimiento de las exportaciones no estuvo concentrado en unos pocos complejos tradicionales, sino que se extendió a una amplia variedad de actividades productivas distribuidas en distintas regiones del país.