La industria textil enfrenta una crisis profunda: cae la producción, cierran fábricas y crece la presión importadora

La producción textil argentina acumuló una caída del 26,5% durante los primeros cinco meses de 2026.

Las fábricas utilizaron en junio apenas el 46,6% de su capacidad instalada, por debajo del promedio industrial.

115 establecimientos textiles dejaron de operar durante los primeros cuatro meses del año.

Las ventas minoristas de textiles e indumentaria pyme acumularon una baja del 4,6% durante los primeros siete meses.

Las importaciones de prendas terminadas aumentaron 65% en volumen durante 2026 y elevaron la presión sobre los fabricantes locales.

Numerosas empresas cerraron o recurrieron al concurso preventivo mientras otras comenzaron a reemplazar parte de su producción nacional por mercadería importada.

La industria textil argentina atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años, con una fuerte contracción de la producción, una utilización de las fábricas muy por debajo de su capacidad y un deterioro creciente del entramado empresarial. Durante los primeros cinco meses de 2026, la actividad acumuló una caída del 26,5%, mientras que en junio las plantas utilizaron apenas el 46,6% de su capacidad instalada.

El nivel de utilización quedó considerablemente por debajo del promedio del conjunto de la industria, que alcanzó el 59,1%. La diferencia refleja la profundidad del retroceso que enfrenta el sector, donde una parte importante de las máquinas permanece detenida ante la menor demanda y las dificultades para sostener los costos operativos.

El deterioro también se observa en la cantidad de establecimientos activos. Durante los primeros cuatro meses del año, 115 plantas dejaron de operar, profundizando un proceso que combina cierres definitivos, reducción de estructuras y reestructuraciones empresariales. El impacto se trasladó directamente al mercado laboral: en abril, el complejo conformado por textiles, confección, cuero y calzado registraba 95.094 empleos formales, 1.241 menos que un mes antes.

La situación comercial tampoco ofrece señales de recuperación. Las ventas minoristas de pymes vinculadas con textiles e indumentaria retrocedieron 5,6% interanual en julio y 5,5% frente a junio. En los primeros siete meses del año, la caída acumulada alcanzó el 4,6%.

El comportamiento del consumidor aparece como uno de los factores centrales. La pérdida de poder de compra y la necesidad de priorizar gastos llevaron a postergar la renovación de prendas y concentrar las compras en artículos considerados indispensables. A esa situación se suman los costos fijos, las dificultades de financiamiento y la competencia cada vez mayor de productos importados.

La presión externa se refleja también en las estadísticas de comercio. Durante 2026, el volumen de importaciones de prendas terminadas aumentó 65%, mientras que las compras de maquinaria textil alcanzaron USD 60,2 millones entre enero y junio, con una reducción del 28% respecto de períodos anteriores. El dato evidencia que, además de venderse menos producción nacional, las empresas reducen sus inversiones destinadas a ampliar o modernizar su capacidad productiva.

El impacto empresarial ya produjo numerosos cierres. Entre los casos registrados aparecen fábricas de indumentaria deportiva, textiles, tejidos y accesorios que redujeron o directamente finalizaron sus operaciones. Algunas compañías dejaron a decenas o incluso cientos de trabajadores sin empleo, mientras otras abandonaron establecimientos con décadas de trayectoria.

Sin embargo, no todas las empresas optaron por cerrar. Un grupo creciente recurrió al concurso preventivo para intentar reorganizar sus deudas y preservar la actividad. Allí aparecen compañías con pasivos millonarios y plantas funcionando a una fracción de su capacidad potencial. Algunas mantienen trabajadores y locales comerciales, pero con estructuras mucho más pequeñas que las que tenían antes de la crisis.

El concurso preventivo se convirtió así en una herramienta para evitar una interrupción definitiva, aunque no garantiza por sí mismo la recuperación. En varios casos, las empresas llegan a esa instancia después de haber reducido personal, producción y cantidad de puntos de venta.

Uno de los cambios más significativos está relacionado con la transformación del modelo productivo. Algunas firmas que históricamente fabricaban localmente comenzaron a incrementar la participación de productos importados dentro de su oferta. El fenómeno refleja una reconfiguración del negocio frente a un mercado donde los costos de producción nacional dificultan competir con mercadería proveniente del exterior.

Las pequeñas y medianas empresas también exhiben un escenario negativo, aunque con una caída productiva menor que la registrada por el conjunto del sector. El menor consumo, los márgenes reducidos y la competencia externa obligan a muchas firmas a operar con niveles de utilización inferiores a los necesarios para sostener una estructura industrial eficiente.

El resultado es una industria que enfrenta simultáneamente menos demanda, mayores dificultades financieras, menor inversión y una competencia importada más intensa. El desafío para las empresas ya no consiste únicamente en recuperar los niveles anteriores de producción, sino en encontrar un esquema que les permita sobrevivir y conservar capacidad industrial en un mercado que atraviesa una profunda transformación.