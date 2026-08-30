Julián Álvarez reapareció en los entrenamientos y el Atlético espera recuperarlo a tiempo

Después de la victoria del Atlético de Madrid ante Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, Julián Álvarez volvió este domingo a entrenarse junto al resto del plantel y se convirtió en la principal novedad de la jornada.

El delantero argentino había permanecido varios días apartado del grupo debido a una indisposición. Tras ausentarse de algunas prácticas, La Araña completó un proceso progresivo de recuperación hasta volver a trabajar con sus compañeros.

Luego del encuentro ante Villarreal en el Metropolitano, Julián estuvo dos días sin entrenarse debido a su malestar. Posteriormente, realizó dos jornadas de trabajo individual, siguiendo un plan personalizado para recuperar su condición física.

Este viernes ya había regresado a los entrenamientos, aunque todavía lo había hecho de manera diferenciada. Después de completar dos sesiones en solitario, el argentino finalmente se reincorporó al grupo este domingo, una noticia positiva para Diego Simeone y todo el cuerpo técnico.

Julián Álvarez regresó en un momento clave

El regreso del delantero se produce en un contexto particular para el Atlético de Madrid. Faltan apenas dos días para el cierre del mercado de pases y todavía existe incertidumbre alrededor del futuro del atacante argentino.

Mientras continúan las versiones sobre una posible salida, el conjunto madrileño mantiene la intención de contar con una de sus principales figuras para la temporada. En ese escenario, la vuelta de Julián a los entrenamientos colectivos representa una buena noticia para el equipo de Simeone.

La intención de recuperar rápidamente al delantero ya había sido expresada por Mateu Alemany, quien el sábado, antes del encuentro frente a Sevilla, se refirió a su situación.

“Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga”, había señalado el dirigente.

Ahora, con su reincorporación al grupo, el cuerpo técnico deberá evaluar su evolución y determinar cuándo estará en condiciones de volver a sumar minutos en un partido oficial.

Simeone volvió a respaldar a Julián Álvarez

Después del triunfo frente a Sevilla, Diego Simeone también habló sobre la situación del delantero argentino y volvió a respaldarlo públicamente en medio de las versiones sobre su futuro.

“Está en su proceso personal. Nosotros estaremos para intentar ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario”, afirmó el entrenador argentino.

Las palabras del Cholo reflejan la importancia que tiene Julián dentro del proyecto del Atlético de Madrid. Desde su llegada al club, La Araña se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo y en una pieza fundamental para Simeone.

Con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca y su regreso a los entrenamientos colectivos, el Atlético espera que Julián Álvarez pueda dejar atrás rápidamente este inconveniente y volver a estar disponible para el equipo.