El anuncio que sacude al fútbol argentino: Lionel Messi se retira de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una era histórica para el fútbol mundial. El capitán de la Albiceleste comunicó su decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado después de más de dos décadas representando al país.

La determinación había comenzado a tomar forma dos días después de la final del Mundial perdida ante España, pero Messi reconoció que la muerte de su padre, Jorge, terminó de convencerlo de que era el momento indicado para cerrar su ciclo con la camiseta celeste y blanca.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó el futbolista de 39 años. En su mensaje, además, dejó abierta la posibilidad de que pueda existir algún partido de despedida, aunque no aclaró si volverá a vestir la camiseta argentina en un encuentro oficial.

Con su decisión, el partido frente a España en la final de la Copa del Mundo quedará marcado como el último capítulo de Messi en la Selección Argentina. La Pulga se despide después de una trayectoria extraordinaria, con 207 partidos disputados, 125 goles y 66 asistencias.

A lo largo de su carrera con la Albiceleste, el rosarino consiguió los principales títulos que durante años le fueron esquivos al seleccionado. Entre ellos se encuentran la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005.

El mensaje de Messi después de la final del Mundial

En su carta, Messi recordó especialmente los últimos años con la Selección, una etapa en la que consiguió transformar una historia marcada durante mucho tiempo por las derrotas en una de las épocas más exitosas del fútbol argentino.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”, escribió el capitán.

El futbolista también destacó que siempre defendió la camiseta argentina con la máxima exigencia y aseguró que llegó el momento de dejarle espacio a las nuevas generaciones.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

Una carrera de 21 años con la Selección Argentina

Messi debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, en un partido que quedó marcado por una situación insólita: ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado apenas 45 segundos después.

Desde aquel estreno hasta su último Mundial, construyó una carrera prácticamente ininterrumpida con la camiseta argentina. Hubo, sin embargo, dos momentos en los que estuvo alejado del seleccionado.

El primero ocurrió después de la final de la Copa América Centenario 2016, cuando anunció su renuncia tras perder ante Chile. El segundo llegó luego del Mundial de Rusia 2018, cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador y consiguió convencerlo para continuar.

A partir de allí comenzó una etapa dorada. Argentina ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, con Messi como principal referente y capitán.

Messi continuará su carrera en Inter Miami

Aunque dejará la Selección Argentina, Messi no se retirará del fútbol profesional. El delantero continuará su carrera en Inter Miami, donde tiene contrato hasta fines de diciembre de 2028.

De esta manera, su futuro estará enfocado exclusivamente en el club estadounidense, mientras Argentina comenzará a transitar una nueva etapa sin el futbolista que durante más de 20 años fue su principal figura.

Para varias generaciones de hinchas, será la primera vez que deberán acostumbrarse a ver a la Selección Argentina sin Messi dentro de la cancha. Su salida representa mucho más que el retiro de un jugador: marca el cierre definitivo de una de las etapas más importantes de la historia del seleccionado.

La carta completa de Lionel Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más.

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!”