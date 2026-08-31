Pullaro abrió el Santa Fe Business Forum y puso el foco en las exportaciones y las inversiones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la apertura de la tercera edición del Santa Fe Business Forum, una iniciativa que reúne en Rosario a empresarios, compradores internacionales, inversores y representantes diplomáticos con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales para las firmas santafesinas.

Durante el acto inaugural, el mandatario provincial destacó el potencial de la estructura productiva de Santa Fe y sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en ampliar la presencia de las empresas locales en los mercados internacionales.

Pullaro remarcó que la provincia cuenta con una fuerte capacidad productiva y exportadora, y consideró que encuentros de este tipo permiten conectar esa oferta con nuevos destinos y oportunidades de negocios.

Seguridad y recuperación de Rosario

En su exposición, el gobernador también vinculó el desarrollo económico con la situación de seguridad de la ciudad de Rosario. En ese sentido, destacó las políticas implementadas durante su gestión y sostuvo que la mejora de las condiciones de seguridad resulta fundamental para recuperar la confianza de inversores y empresarios.

Para Pullaro, la transformación de Rosario debe estar acompañada por una estrategia destinada a reposicionar a la ciudad como un centro de inversiones, producción y negocios.

El mandatario planteó que la recuperación de la ciudad no sólo tiene una dimensión vinculada a la seguridad, sino también un componente económico que puede permitirle recuperar protagonismo dentro del mapa nacional e internacional.

Un encuentro para abrir nuevos mercados

El Santa Fe Business Forum busca funcionar como una plataforma de conexión entre el entramado productivo provincial y potenciales socios del exterior. La participación de compradores internacionales e inversores apunta a facilitar acuerdos comerciales y generar nuevas oportunidades para empresas de distintos sectores.

La actividad vuelve a colocar a Rosario como escenario de una agenda empresarial con alcance internacional, en un momento en el que Santa Fe busca fortalecer sus exportaciones y ampliar la llegada de sus productos a nuevos mercados.

La apuesta del Gobierno provincial combina así dos objetivos: consolidar la recuperación de Rosario y aprovechar su posición estratégica para atraer inversiones y ampliar los negocios de las empresas santafesinas.