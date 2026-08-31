Puccini defendió al campo, pidió avanzar con la eliminación de las retenciones y destacó el modelo productivo santafesino

Resumen

Gustavo Puccini respaldó al sector agropecuario y reclamó una reducción progresiva de las retenciones durante la inauguración de la 119ª ExpoRural de Rafaela.

El ministro afirmó que Santa Fe aporta unos USD 6.000 millones al año en derechos de exportación , de los cuales aproximadamente la mitad provienen del campo santafesino.

La Provincia presentó herramientas de financiamiento, tasas subsidiadas e inversiones en infraestructura para fortalecer a productores, comercios y pymes.

Puccini destacó el potencial productivo de Santa Fe , remarcando el peso de la lechería, la ganadería y el entramado industrial de Rafaela.

También defendió la apertura de nuevos mercados internacionales , al considerar que permitirán generar más inversiones, exportaciones y empleo.

El funcionario aseguró que el campo seguirá siendo el gran motor del crecimiento económico , tanto para Santa Fe como para la Argentina.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, utilizó el escenario de la 119ª ExpoRural de Rafaela para fijar una posición clara en defensa del sector agropecuario y acompañar uno de los principales reclamos que atraviesan hoy a los productores: la reducción de las retenciones.

Frente a autoridades, dirigentes rurales, productores y representantes de la comunidad, el funcionario puso números sobre la mesa para dimensionar el aporte del campo santafesino al Estado nacional.

Según explicó, Santa Fe genera alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en concepto de derechos de exportación, y estimó que aproximadamente la mitad de ese monto tiene su origen directamente en los productores agropecuarios de la provincia.

La pregunta que dejó planteada fue concreta: qué capacidad de inversión tendría el productor si una parte de esos recursos pudiera permanecer en su bolsillo.

Puccini sostuvo que el Gobierno provincial comparte el objetivo de reducir las retenciones, aunque consideró necesario compatibilizar esa decisión con el equilibrio de las cuentas públicas.

"Hay que encontrar el equilibrio entre el orden fiscal y la posibilidad de reducir las retenciones, para dejar de cargar sobre quienes producen", fue el concepto central de su planteo.

El campo no termina en el campo

Para reforzar su argumento, el ministro apeló a una historia personal.

Explicó que proviene de una familia que no estuvo directamente vinculada con la actividad agropecuaria. Su padre trabajaba en la fabricación de muebles y su madre era empleada de una fábrica textil.

Desde esa experiencia, sostuvo que los problemas del campo terminan impactando sobre toda la economía, especialmente en las ciudades del interior.

Cuando el productor invierte, explicó, el movimiento llega al comercio, a la industria, a los servicios, a la maquinaria agrícola, a los fertilizantes y a cada una de las actividades que forman parte de la cadena productiva.

"Cuando al campo le va bien, el beneficio llega mucho más lejos que al propio productor", sostuvo Puccini, para luego reclamar que los derechos de exportación sean eliminados progresivamente y por ley.

Financiamiento para producir

El ministro también aprovechó la oportunidad para defender las herramientas que implementó la administración de Maximiliano Pullaro para acompañar al sector privado.

Detalló que la Provincia trabaja actualmente con nueve entidades bancarias públicas y privadas, mediante líneas de financiamiento que cuentan con subsidios de tasa para facilitar el acceso al crédito.

De acuerdo con sus números, Santa Fe destinó 215.000 millones de pesos a estas herramientas financieras.

Puccini también destacó el acuerdo alcanzado con el Mercado Argentino de Valores, mediante el cual la Provincia subsidia parte de las tasas para facilitar el acceso al capital de trabajo.

La herramienta permite que productores, comerciantes, emprendedores y pymes puedan recurrir al mercado financiero para descontar cheques, pagarés y facturas electrónicas.

La intención, explicó, es que el financiamiento acompañe a quienes necesitan capital para sostener o ampliar sus actividades productivas.

"Cuando no se roba, la plata alcanza"

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la obra pública.

Puccini reconoció que "falta mucho", pero aseguró que la Provincia ya lleva adelante más de 100 obras vinculadas con rutas, accesos, electrificación rural, energía y gas.

La inversión anunciada supera, según sus datos, los 2.000 millones de dólares.

En ese contexto lanzó una de las definiciones políticas más fuertes de su discurso al defender la administración provincial de los recursos.

"En Santa Fe, cuando no se roba, la plata alcanza", afirmó.

También sostuvo que las obras actualmente se ejecutan con costos significativamente inferiores a los registrados anteriormente y remarcó que parte de los recursos provinciales se destinan a fortalecer el vínculo entre producción y conocimiento.

En ese sentido, destacó una inversión de 8.000 millones de pesos destinada a universidades y organismos como CONICET, INTA e INTI.

"Creemos en el valor de la ciencia para generar desarrollo", sostuvo.

Santa Fe quiere vender más al mundo

La agenda internacional también ocupó un lugar importante en el discurso.

Puccini destacó la realización del Santa Fe Business Forum, una iniciativa destinada a conectar empresas de la provincia con compradores internacionales.

Para la próxima edición se prevé la llegada de 250 compradores de más de 40 países, mientras que ya se registraron más de un millar de empresas santafesinas.

El dato adquiere especial relevancia para Rafaela y el departamento Castellanos: 60 empresas corresponden al departamento y 40 son de Rafaela.

El ministro consideró que la apertura de nuevos destinos comerciales constituye una oportunidad concreta para ampliar las exportaciones y generar empleo.

También valoró las posibilidades que pueden abrirse a partir de los acuerdos comerciales impulsados por el Gobierno nacional con distintos mercados.

"Más mercados significan más oportunidades para producir, invertir y generar trabajo", sostuvo.

El peso de la lechería y la ganadería

Puccini no dejó pasar la oportunidad de remarcar el lugar que ocupa Santa Fe dentro de la estructura productiva argentina.

En materia lechera, señaló que la provincia produce alrededor de 3.200 millones de litros anuales, aproximadamente el 30% del total nacional.

También destacó la presencia de unas 100 empresas procesadoras y el peso de Santa Fe en las exportaciones de productos lácteos.

La ganadería es otro de los sectores donde la provincia tiene un papel determinante. Según señaló el ministro, uno de cada cuatro kilos de carne que Argentina exporta se produce en Santa Fe.

En ese contexto, Rafaela aparece como uno de los ejemplos más claros del entramado productivo que Puccini pretende defender.

Rafaela, una cadena productiva integrada

El ministro definió a Rafaela como una ciudad donde campo, industria y comercio forman parte de una misma cadena económica.

El campo produce y demanda bienes y servicios; la industria local transforma y agrega valor; y el comercio completa el circuito.

"Aquí el campo produce, la industria lo transforma y el comercio brinda servicios. Es una combinación que funciona", resumió.

Puccini también reivindicó el espíritu emprendedor de los rafaelinos y lo relacionó con la historia de los inmigrantes que construyeron buena parte del desarrollo productivo de la región.

Finalmente, volvió a colocar al campo en el centro de su visión sobre el futuro económico.

"Cuando el país atravesó momentos difíciles, el campo siempre estuvo para ayudar a ponerlo de pie", sostuvo.

Y dejó una definición que sintetizó el sentido de su discurso: si las condiciones para producir mejoran y aparecen nuevas oportunidades, el sector agropecuario volverá a ser uno de los grandes protagonistas del crecimiento de Santa Fe y de la Argentina.

Con ese mensaje, Puccini dejó inaugurada formalmente la 119ª ExpoRural de Rafaela y la Región, en una jornada donde el campo volvió a ocupar el centro de la escena y donde los reclamos por menos impuestos, más crédito, infraestructura y mercados quedaron nuevamente planteados ante la dirigencia política.