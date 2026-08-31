La ExpoRural de Rafaela celebró sus 120 años con fuertes reclamos del campo y un mensaje hacia la dirigencia política

Resumen

La 119ª ExpoRural de Rafaela y la Región quedó oficialmente inaugurada , en una edición especial marcada por los 120 años de la Sociedad Rural de Rafaela .

Leonardo Alassia encabezó el discurso central y planteó los principales desafíos del sector agropecuario, con fuertes reclamos por una menor presión impositiva, más financiamiento y mejores condiciones para producir.

El presidente de la Rural valoró la reducción de Ingresos Brutos en Santa Fe , aunque insistió en la necesidad de eliminar definitivamente las retenciones y consolidar reglas estables para el campo.

La infraestructura rural, la seguridad y el fortalecimiento de la lechería ocuparon un lugar destacado en la agenda presentada por la entidad durante el acto inaugural.

Alassia pidió al Concejo Municipal de Rafaela que resuelva el debate sobre los fitosanitarios con criterios técnicos y científicos, dejando de lado las diferencias políticas.

La inauguración concluyó con el tradicional corte de cintas, el desfile de los Grandes Campeones y las Tropillas Entabladas , en una jornada que combinó celebración institucional y una fuerte mirada sobre el futuro del sector agropecuario.

La 119ª ExpoRural de Rafaela y la Región vivió este domingo su jornada más trascendente con el acto oficial de inauguración, en una edición muy especial para la Sociedad Rural de Rafaela, institución que conmemora sus 120 años de historia.

La ceremonia reunió a funcionarios nacionales, provinciales y locales, dirigentes de entidades agropecuarias, productores, empresarios, expositores y representantes de distintas instituciones de la ciudad y la región, consolidando una vez más a la muestra como uno de los principales encuentros del sector productivo santafesino.

El momento más esperado fue el mensaje del presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, quien realizó un repaso de la realidad que atraviesa el agro argentino y planteó una agenda de temas que considera prioritarios: la reducción de la carga tributaria, el acceso al financiamiento, la mejora de la infraestructura rural, la seguridad en el campo y la necesidad de fortalecer la cadena lechera.

La apertura comenzó con el recibimiento formal de las autoridades y el público presente. En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, entregó a Alassia la declaración de interés provincial por el aniversario de la entidad. Posteriormente, la Banda Municipal interpretó el Himno Nacional Argentino.

Entre los asistentes se encontraban el intendente Leonardo Viotti, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; el titular de CARSFE, Berardo Vignatti; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, además de legisladores, funcionarios y representantes de numerosas instituciones.

Durante su discurso, Alassia destacó el significado que tiene la Sociedad Rural para la región, remarcando que sus 120 años representan el esfuerzo de generaciones de productores y familias que contribuyeron al crecimiento económico y social de Rafaela y su zona de influencia.

El dirigente sostuvo que la entidad trasciende la representación del sector agropecuario y constituye un actor clave para el desarrollo regional, integrando al campo con la industria, el comercio, los servicios, la educación y la innovación tecnológica.

También dedicó un reconocimiento al trabajo desarrollado por GAMA y el Ateneo de la Sociedad Rural, resaltando especialmente el protagonismo de las mujeres y de los jóvenes. En ese contexto valoró la realización del primer "Viernes de Juventudes", una propuesta destinada a la formación y al intercambio entre jóvenes vinculados al sector agropecuario de distintos puntos del país.

Reclamos por impuestos y financiamiento

La parte más política de su intervención estuvo centrada en la situación económica que enfrenta el campo. Alassia cuestionó las políticas implementadas durante años y afirmó que el país necesita recuperar la cultura del trabajo y generar condiciones para producir e invertir.

Recordó además que hace un año la entidad había solicitado al gobernador Maximiliano Pullaro que acompañara el reclamo por la eliminación de las retenciones. Reconoció que hubo avances, aunque insistió en que el objetivo debe ser la eliminación definitiva de los derechos de exportación mediante una ley nacional.

Asimismo, valoró la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos impulsada por el Gobierno santafesino y sostuvo que una menor presión tributaria se traduce directamente en mayores inversiones y crecimiento para el interior productivo.

En ese sentido también reclamó un mayor acceso al crédito, entendiendo que la baja de impuestos debe estar acompañada por herramientas financieras que permitan al productor seguir invirtiendo.

Infraestructura y seguridad

Otro de los temas centrales fue la necesidad de continuar mejorando la infraestructura rural.

Alassia explicó que durante este año se avanzó junto al Gobierno provincial y autoridades departamentales en la conformación de una Mesa Departamental para abordar problemáticas relacionadas con caminos rurales, electrificación, obras hídricas y seguridad.

Según indicó, el objetivo es ampliar la participación de los propios productores para transformar los reclamos históricos del sector en soluciones concretas.

La lechería, una prioridad para la región

Como representante de una de las principales cuencas lecheras del país, la Sociedad Rural también puso el foco en la actualidad de la actividad.

Alassia señaló que la producción nacional podría alcanzar este año los 12.000 millones de litros, aunque aclaró que la preocupación del sector no pasa únicamente por el valor que recibe el productor, sino por generar reglas claras y previsibilidad para toda la cadena.

En ese marco destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando productores e industria, incluyendo reuniones estratégicas realizadas durante la propia ExpoRural con referentes políticos y empresarios vinculados al sector lácteo.

El debate por los fitosanitarios

Sobre el tramo final de su mensaje, el presidente de la entidad se refirió a la discusión que mantiene la ciudad respecto del uso de productos fitosanitarios en la zona periurbana.

Alassia defendió la necesidad de que el debate se base en evidencia científica y sostuvo que el sector trabaja bajo buenas prácticas agrícolas.

Al mismo tiempo pidió al Concejo Municipal de Rafaela que resuelva la discusión con responsabilidad y sin que prevalezcan las diferencias partidarias, solicitando que las decisiones respondan al interés de la producción y de toda la comunidad.

Una convocatoria al futuro

Como cierre de su intervención, el dirigente reivindicó el esfuerzo cotidiano de los productores agropecuarios para superar las dificultades climáticas y económicas, asegurando que el trabajo y la producción siguen siendo el camino para el crecimiento del país.

Finalmente invitó a valorar el legado construido durante los 120 años de la Sociedad Rural de Rafaela y convocó a proyectar el futuro del campo argentino pensando en las próximas generaciones.

Tras su discurso hicieron uso de la palabra los presidentes de CRA y CARSFE, además del ministro Gustavo Puccini, quien dejó oficialmente inaugurada la 119ª ExpoRural de Rafaela y la Región.

Luego se realizó el tradicional corte de cintas y la apertura de tranqueras que dio inicio al desfile de los Grandes Campeones y de las distintas razas presentes en la muestra, con especial protagonismo del Holando Argentino y la incorporación, por primera vez, de la Expo Braford, dedicada a la ganadería de carne.

La jornada concluyó con la presentación de las tradicionales Tropillas Entabladas, poniendo el broche final a una edición que combinó la celebración de los 120 años de la Sociedad Rural con un fuerte mensaje sobre los desafíos que enfrenta el sector agropecuario argentino.